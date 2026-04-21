बॉलीवुड के इस एक्टर ने 250 बार झेला रिजेक्शन, फिर एक रोल ने बना दिया करियर, फिल्मों-सीरीज में मचा रहा धमाल

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बॉलीवुड एक्टर की स्ट्रगल स्टोरी सिनेमा की दुनिया में काम करने वाले कई एक्टर ने स्ट्रगल करके मुकाम हासिल किया है. इन स्टार्स की स्ट्रगल स्टोरी सुनने को मिलती रहती हैं. एक एक्टर ऐसा है, जिसने 10 या 20 बार नहीं 250 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला है. इस एक्टर की स्ट्रगल स्टोरी अलग लेवल की है. हालांकि, इस एक्टर को फिर ऐसा रोल मिला कि फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक छा गया. ये अभिनेता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब किसी की पहचान का मोहताज नहीं है. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है और उसकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है.

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ताहिर राज भसीन मना रहे हैं जन्मदिन बॉलीवुड एक्टर ताहिर राज भसीन 21 अप्रैल को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर ताहिर राज भसीन के तमाम फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उनका बचपन से ही एक्टिंग की तरफ झुकाव था.

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ताहिर राज भसीन ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई ताहिर राज भसीन ने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से मीडिया की पढ़ाई की और न्यूज कंपनी में नौकरी भी की. इसके बाद 23 साल के ताहिर राज भसीन ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था.

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ताहिर राज भसीन ने की मॉडलिंग ताहिर राज भसीन ने मॉडलिंग करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में स्ट्रगल करना शुरू किया. ताहिर राज भसीन ने फिल्मों में छोटे-छोटे रोल मिले लेकिन साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्दानी' से उन्हें पहचान मिली थी.

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ताहिर राज भसीन फिल्म 'मर्दानी' में बने विलेन ताहिर राज भसीन ने रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' में विलेन का रोल किया और बेहतरीन एक्टिंग से छा गए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'मर्दानी' से पहले ताहिर राज भसीन को 250 से ज्यादा ऑडिशन में रिजेक्ट किया गया था.

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ताहिर राज भसीन ने मुंबई में किया संघर्ष ताहिर राज भसीन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने ऑडिशन के दौर को लेकर बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में सेटल होना इतना आसान नहीं था. उन्हें मुंबई के आने के बाद पता चला कि कितना स्ट्रगल करना होता है.

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ताहिर राज भसीन को पहली फिल्म मिलने में लगे 4 साल ताहिर राज भसीन ने बताया था कि फिल्म 'मर्दानी' के ऑडिशन तक आने में उन्हें करीब चार साल लग गए थे. हर ऑडिशन जिसमें उन्हें रिजेक्शन मिला उसने फिल्म 'मर्दानी' के ऑडिशन में मदद की.

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