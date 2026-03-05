बॉयफ्रेंड Karan Kundra की बाहों में यूं नजर आईं Tejasswi Prakash, प्यार में डूबे कपल की वायरल हो रही सिजलिंग तस्वीरें

1/8





बॉयफ्रेंड Karan Kundra की बाहों में यूं नजर आईं Tejasswi Prakash Tejasswi Prakash Karan Kundra Sizzling Pictures: टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल की लिस्ट में शामिल एक्टर करण कुंद्रा (Karan Kundra) और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चा में रहते हैं. कपल आए दिन अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ जाता है. इसी बीच एक्ट्रेस कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेहद सिजलिंग पोज (Tejasswi Prakash Karan Kundra Photos) देती नजर आ रही हैं.

वेकेशन पर निकले तेजस्वी-करण दरअसल, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इन दिनों शूटिंग के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वेकेशन पर निकल पड़े हैं, जहां दोनों मौज-मस्ती के साथ बेहद रोमांटिक होते हुए नजर आए.

तेजस्वी ने दिखाई वेकेशन की झलक तेजस्वी प्रकाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने करण कुंद्रा संग अपने वेकेशन की झलक दिखाई है. इन फोटोज में दोनों हैट और सनग्लासेस पहने नजर आ रहे हैं.

ब्लैक मोनोकिनी में तेजस्वी ने ढाया कहर फोटोज में तेजस्वी प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकनी पहने दिखाई दे रही हैं. तो वहीं करण ने शर्ट के साथ हाफ पैंट (कच्छा) पहना हुआ है. इन तस्वीरों में दोनों बेहद सिजलिंग लुक देते पोज देते नजर आ रहे हैं.

करण की बाहों में रोमांटिक हुईं तेजा पिक्चर्स में कपल को वोट पर रोमांटिक हुए देखा जा सकता है. तेजा कभी करण का हाथ पकड़े नजर आ रही हैं, तो कभी करण की बाहों में सिजलिंग पोज देती दिखाई दे रही हैं. कपल इन फोटोज में बेहद खूबसूरत लग रहा है.

कब होगी कपल की शादी? इन तस्वीरों को शेयर करते हुए तेजस्वी प्रकाश ने कैप्शन में लिखा, 'प्यारा लगा, लेकिन यह रोज की बात है...LOL'. फैंस को उनकी ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही है. बता दें कि, तेजस्वी और करण के चाहने वाले कब से दोनों की शादी की राह देख रहे हैं.

कहां शुरू हुई थी करण-तेजस्वी की Love Story? आपको बता दें कि, तेजस्वी और करण का रिश्ता साल 2021 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' के घर में शुरू हुआ था और 4 चार बीत जाने के बाद भी दोनों का प्यार और रिश्ता बना हुआ है.

