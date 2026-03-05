बॉयफ्रेंड Karan Kundra की बाहों में यूं नजर आईं Tejasswi Prakash, प्यार में डूबे कपल की वायरल हो रही सिजलिंग तस्वीरें

बॉयफ्रेंड Karan Kundra की बाहों में यूं नजर आईं Tejasswi Prakash
Tejasswi Prakash Karan Kundra Sizzling Pictures: टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल की लिस्ट में शामिल एक्टर करण कुंद्रा (Karan Kundra) और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चा में रहते हैं. कपल आए दिन अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ जाता है. इसी बीच एक्ट्रेस कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेहद सिजलिंग पोज (Tejasswi Prakash Karan Kundra Photos) देती नजर आ रही हैं.