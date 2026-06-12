कैसा दिखता है Pehredaar Piya Ki का रतन मान सिंह? जिसने 9 साल की उम्र में किया था तेजस्वी प्रकाश संग रोमांस

कैसा दिखता है Pehredaar Piya Ki का रतन मान सिंह?

Pehredaar Piya Ki टीवी के सबसे विवादित शोज में से एक है. एक जमाना था जब Pehredaar Piya Ki को लेकर खूब बवाल मचा था. यही वजह है जो 2 महीनों में ही इस शो पर ताला लगा दिया गया था. लोगों ने Pehredaar Piya Ki का इतना विरोध किया कि शो की टीम तक घबरा गई थी, जिसके बाद मेकर्स ने कहानी बदल दी, रातों रात स्टार्स बदल दिए. इतना सब होने के बाद भी Pehredaar Piya Ki को बंद होने से नहीं बचाया जा सका. जिसके बाद Pehredaar Piya Ki में नजर आने वाले अफान खान अचानक गायब हो गए. चलिए जानते हैं कि अफान खान अब कितना बदल चुके हैं.