टैटू का कमाल... पैपराजी के सामने Karan Kundrra की टी-शर्ट खींच Tejasswi Prakash की ऐसी हरकत, हैरान हुए एक्टर

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की फोटोज ने मचाया तहलका
Karan Kundrra Tejasswi Prakash Photos: टीवी इंडस्ट्री के स्टार कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश खूब लाइमलाइट में रहते हैं. दोनों इन दिनों एक ही कुकिंग शो में नजर आ रहे हैं. फैंस को लाफ्टर शेफ में करण और तेजस्वी की जोड़ी अच्छी लगती है लेकिन इसी बीच करण ने अपने अंदाज से तेजस्वी को एक बार फिर इंप्रेस कर दिया है. करण कुंद्रा ने अपने लविंग गर्लफ्रेंड के चेहरे का टैटू सीने पर कुदवाया है, जिस वजह से करण की हर तरफ तारीफ हो रही हैं. अब इसी टैटू को तेजस्वी मीडिया के सामने देखती दिखीं. कपल की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं.