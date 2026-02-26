टैटू का कमाल... पैपराजी के सामने Karan Kundrra की टी-शर्ट खींच Tejasswi Prakash की ऐसी हरकत, हैरान हुए एक्टर

1/8





तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की फोटोज ने मचाया तहलका Karan Kundrra Tejasswi Prakash Photos: टीवी इंडस्ट्री के स्टार कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश खूब लाइमलाइट में रहते हैं. दोनों इन दिनों एक ही कुकिंग शो में नजर आ रहे हैं. फैंस को लाफ्टर शेफ में करण और तेजस्वी की जोड़ी अच्छी लगती है लेकिन इसी बीच करण ने अपने अंदाज से तेजस्वी को एक बार फिर इंप्रेस कर दिया है. करण कुंद्रा ने अपने लविंग गर्लफ्रेंड के चेहरे का टैटू सीने पर कुदवाया है, जिस वजह से करण की हर तरफ तारीफ हो रही हैं. अब इसी टैटू को तेजस्वी मीडिया के सामने देखती दिखीं. कपल की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं.

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की ग्रैंड एंट्री हाल ही में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक इवेंट में साथ पहुंचे. कपल ने इस मौके पर शानदार एंट्री ली और पैपराजी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. करण और तेजस्वी साथ काफी अच्छे लगे.

रेड ड्रेस में बला की खूबसूरत लगीं तेजस्वी प्रकाश इस मौके पर तेजस्वी प्रकाश लाल रंग की ड्रेस में बला की खूबसूरत लगीं. एक्ट्रेस ने लाल रंग स्कर्ट और टॉप कैरी किया. इसेक साथ हैली एयररिंग और बालों के बन से अपने लुक को कंप्लीट किया.

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने पैपराजी को दिए पोज इस इवेंट में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने पैपराजी केो कई सारे पोज दिए. इसी दौरान पैपराजी ने तेजस्वी के सामने उस टैटू का जिक्र कर दिया, जो करण ने अपने लविंग गर्लफ्रेंड के लिए बनवाया है. इस वजह से यहां पर एक खास मोमेंट क्रिएट हो गया.

तेजस्वी प्रकाश ने खींची करण कुंद्रा की टीशर्ट इवेंट में तेजस्वी प्रकाश के सामने पैपराजी ने टैटू का जिक्र किया तो एक्ट्रेस ने भी कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. तेजस्वी प्रकाश पैपराजी के सामने ही करण कुंद्रा के सीने पर बना टैटू देखना चाहती थीं और इसी वजह से एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड की टीशर्ट खींच ली.

तेजस्वी प्रकाश ने पैपराजी के सामने देखा करण कुंद्रा का टैटू इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि तेजस्वी करण की टीशर्ट खींचकर अंदर की ओर झांकती हैं. इस मौके पर वह करण के सीने पर बना टैटू देखती हैं और खुश हो जाती हैं. इस मोमेंट पर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

करण कुंद्रा के सीने पर अपना टैटू देख खुश हुईं तेजस्वी प्रकाश इतना ही नहीं, तेजस्वी पैपराजी के सामने बोलती भी हैं कि अभी भी टैटू बना हुआ है. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस इस पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं.

