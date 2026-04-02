हरियाणा से लेकर बिहार तक, सपना चौधरी के इन 7 गानों पर झूम उठता है पूरा नॉर्थ इंडिया; बजते ही थिरकने लगते हैं पैर

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सपना चौधरी के इन गानों पर झूम उठता है पूरा नॉर्थ इंडिया Sapna Choudhary 7 Most Popular Songs: हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) से लेकर कान्स तक में अपना डंका बजाने वाली देसी क्वीन सपना चौधरी (Sapna Choudhary) का पॉपुलैरिटी अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है. सपना के गानों पर अब यूपी-बिहार (UP-Bihar) समेत पूर नॉर्थ इंडिया झूम उठता है. हरियाणा के गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज यूपी की शादियों और बिहार के मेलों की जान बन चुका है. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में सपना चौधरी के 7 मोस्ट पॉपुलर गानों (Sapna Choudhary 7 Most Popular Songs) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बजते ही खूब गर्दा उड़ाते हैं.

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'तेरी आख्या का यो काजल' सपना चौधरी के मोस्ट पॉपुलर गानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम 2017 में रिलीज हुए गाने 'तेरी आख्या का यो काजल' है. ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि, पूरे भारत में सुना जाना पॉपुलर गाना है. इस गाने को सिंगर DC मदाना ने अपनी आवाज दी है और सपना चौधरी के ठुमके गाने की जान है.

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'गजबन पानी ले चली' दूसरे नंबर पर साल 2019 में रिलीज हुआ गाना 'गजबन पानी ले चली' है. इस गाने के सिंगर विश्वजीत चौधरी है, उनकी आवाज में गाया गया ये गाना जबरदस्त हिट रहा था. इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके कुछ नए वर्जन भी रिलीज हुए थे.

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'तू चीज लाजवाब' साल 2017 में रिलीज हुआ सपना चौधरी का गाना 'तू चीज लाजवाब' आज भी शादी पार्टियों में खूब बजता है. इस गाने को राजू पंजाबी ने अपनी आवाज दी थी और सपना चौधरी और प्रदीप बूरा ने इसपर परफॉर्म किया था. ये गाना भी काफी ट्रेंड हुआ था.

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'बदली-बदली लागे' तरुण पांचाल और रुचिका जांगिड़ की आवाज में गाया गया हरियाणी गाना 'बदली-बदली लागे' साल 2016 में रिलीज हुआ था. इस सुपरहि गाने में सपना चौधरी और विक्की काजला नजर आए थे. रिलीज के बाद ही इस गाने ने यूट्यूब पर आग लगा दी थी.

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'तेरी लग लग जागी' इस लिस्ट में साल 2018 में आया सपना चौधरी का गाना 'तेरी लग लग जागी' भी काफी सुना जाने वाला गाना है. इस गाने को सिंगर रुचिका जांगिड़ और सोनू शर्मा ने अपनी आवाज दी है, वहीं वीडियो में सपना चौधरी के साथ रिकी राज नजर आए थे.

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'ठाड़ा भरतार' साल 2017 में रिलीज हुआ सपना चौधरी का 'ठाड़ा भरतार' गाना उस समय काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें सपना चौधर ने परफॉर्म किया था. इस गाने में राजू पंजाबी और सुशीला ठाकर ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा है.

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