हरियाणा से लेकर बिहार तक, सपना चौधरी के इन 7 गानों पर झूम उठता है पूरा नॉर्थ इंडिया; बजते ही थिरकने लगते हैं पैर

सपना चौधरी के इन गानों पर झूम उठता है पूरा नॉर्थ इंडिया
Sapna Choudhary 7 Most Popular Songs: हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) से लेकर कान्स तक में अपना डंका बजाने वाली देसी क्वीन सपना चौधरी (Sapna Choudhary) का पॉपुलैरिटी अब सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है. सपना के गानों पर अब यूपी-बिहार (UP-Bihar) समेत पूर नॉर्थ इंडिया झूम उठता है. हरियाणा के गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज यूपी की शादियों और बिहार के मेलों की जान बन चुका है. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में सपना चौधरी के 7 मोस्ट पॉपुलर गानों (Sapna Choudhary 7 Most Popular Songs) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बजते ही खूब गर्दा उड़ाते हैं.