Thalapathy Vijay से लेकर हेमा मालिनी तक, इन 10 सितारों का फिल्मों के बाद राजनीति में भी बजा डंका, मैदान में आते ही कर दिया खेला!

इन 10 सितारों का फिल्मों के बाद राजनीति में भी बजा डंका

Top 10 Successful Actor Turned Politicians: अभिनेता से नेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने हाल ही में राजनीति की दुनिया में कदम रखा है और तभी से ही वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर ने पॉलिटिक्स में कदम रखा है. भारतीय सिनेमा और राजनीति का सालों से गहरा नाता रहा है. कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पहले पर्दे पर राज किया और फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता की परेशानियों को दूर करने का काम किया. हेमा मालिनी से लेकर जयललिता तक कई सितारों ने साबित किया की वो सिर्फ स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलना नहीं जानते, बल्कि जनता की नब्ज पकड़ना भी जानते हैं. उन्हीं में से 10 के बारे में आइए जानते हैं.