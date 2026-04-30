15 साल की दूरी और... जब किसी और के पति को दिल दे बैठीं Trisha Krishnan, Thalapathy Vijay के लिए दी बड़ी कुर्बानी

जब किसी और के पति को दिल दे बैठीं Trisha Krishnan
तमिलनाडू में इस समय चुनावी लहर चल रही है. एक्जिट पोल में सबक लग रहा है कि साउथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay सीएम बनने वाले हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है जो लोगों ने Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की लव स्टोरी बड़ी ही मजेदार है. दोनों घिल्लि (2004), थिरुपाची (2005), आथी (2006) और कुरुवी (2008) जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. अब जब विजय के सीएम बनने की बातें हो रही हैं तो लोग उनकी लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं.