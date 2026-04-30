15 साल की दूरी और... जब किसी और के पति को दिल दे बैठीं Trisha Krishnan, Thalapathy Vijay के लिए दी बड़ी कुर्बानी

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जब किसी और के पति को दिल दे बैठीं Trisha Krishnan तमिलनाडू में इस समय चुनावी लहर चल रही है. एक्जिट पोल में सबक लग रहा है कि साउथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay सीएम बनने वाले हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है जो लोगों ने Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की लव स्टोरी बड़ी ही मजेदार है. दोनों घिल्लि (2004), थिरुपाची (2005), आथी (2006) और कुरुवी (2008) जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. अब जब विजय के सीएम बनने की बातें हो रही हैं तो लोग उनकी लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं.

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बड़ी मजेदार है Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की लव स्टोरी माना जाता है कि फिल्म के सेट पर ही Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की नजदीकियां बढ़ी थीं.स्क्रीन पर भी Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की गजब केमिस्ट्री नजर आती थी.

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15 साल तक Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay के बीच रही दूरी आपको जानकर हैरानी होगी कि Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay ने 15 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया. 15 साल बाद दोनों ने फिल्म लियो में साथ धमाल मचाया था.

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Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay के अलग होने की ये थी वजह बताया जाता है कि 'घिल्ली' के दौरान विजय और तृषा की नजदीकियां काफी बढ़ गई थीं. ऐसे में 'कुरुवी' के बाद विजय और तृषा ने साथ काम करना ही बंद कर दिया. माना जाता है कि परिवार के कहने पर दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई थी.

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Thalapathy Vijay की पत्नी ने लगाए आरोप साल 2021 में विजय की पत्नी ने आरोप लगाए थे कि उनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. हालांकि वो कभी भी Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकीं.

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अक्सर साथ दिख जाते हैं Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay तलाक की खबरें सामने आने के बाद कई बार Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay को साथ देखा गया है. विजय भी ये बात साफ कर चुके हैं कि फैंस को उनकी पर्सनल लाइफ से कोई देनादेना नहीं होना चाहिए.

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Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay की शादी की उड़ रही हैं खबरें कुछ समय पहले ही दावा किया गया था कि इलेक्शन खत्म होते ही Trisha Krishnan और Thalapathy Vijay शादी कर लेंगे. फैंस का मानना है कि Thalapathy Vijay सीएम जरुर बनेंगे.

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