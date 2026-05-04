2 घंटे 39 मिनट की एक्शन-थ्रिलर फिल्म में 14 साल बाद दिखे थे विजय-तृषा, केमिस्ट्री ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, टूटे थे कई रिकॉर्ड

2 घंटे 39 मिनट की एक्शन-थ्रिलर फिल्म में 14 साल बाद दिखे थे विजय-तृषा

Trisha Krishnan-Vijay Thalapathy: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Vijay Thalapathy) और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) पिछले काफी समय से अपने कथित अफेयर को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, दोनों की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों ही जोड़ी लोगों को खूब पसंद है. विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और अपनी केमिस्ट्री से पर्दे पर आग लगा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें थलापति और तृषा कृष्णन 14 सालों के लंबे गैप के बाद साथ नजर आए थे और इनकी केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे.