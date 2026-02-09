The 50 Contestants Fights: गालियां दी... थप्पड़ मारा... शो में दुश्मनों की तरह लड़े ये 7 कंटेस्टेंट्स, बाहर आकर लेंगे बदला?

द 50 में दुश्मन बने ये कंटेस्टेंट्स
The 50 Contestants Fights: 50 बड़े बड़े कलाकारों के साथ शुरू हुआ रियलिटी शो द 50 में पहले दिन से हंगामा मचा हुआ है. इतने सारे कंटेस्टेंट्स अब फैंस का ध्यान खींचने में लगे हैं और इसी वजह से कुछ सेलेब्स ने लड़ाई-झगडे़ से ऐसा करने की पूरी कोशिश की है. ये शो चंद दिनों में ही लड़ाई का अखाड़ा बन गया है. इस शो में न कोई रूल्स है और ना ही मेकर्स ने कुछ गाइडलाइन्स सेट की है और इसी का फायदा सेलेब्स उठा रहे हैं. इस वजह से लड़ाइयां भी अपनी हदें पार करती दिख रही हैं. आइए आपको बताते हैं कि शो में किन किन कंटेस्टेंट्स ने लड़ाई में अपनी हदें पार की है. ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये शो के बाद भी दुश्मन की तरह लड़ते नजर आएंगे.