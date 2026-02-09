The 50 Contestants Fights: गालियां दी... थप्पड़ मारा... शो में दुश्मनों की तरह लड़े ये 7 कंटेस्टेंट्स, बाहर आकर लेंगे बदला?

1/8





द 50 में दुश्मन बने ये कंटेस्टेंट्स The 50 Contestants Fights: 50 बड़े बड़े कलाकारों के साथ शुरू हुआ रियलिटी शो द 50 में पहले दिन से हंगामा मचा हुआ है. इतने सारे कंटेस्टेंट्स अब फैंस का ध्यान खींचने में लगे हैं और इसी वजह से कुछ सेलेब्स ने लड़ाई-झगडे़ से ऐसा करने की पूरी कोशिश की है. ये शो चंद दिनों में ही लड़ाई का अखाड़ा बन गया है. इस शो में न कोई रूल्स है और ना ही मेकर्स ने कुछ गाइडलाइन्स सेट की है और इसी का फायदा सेलेब्स उठा रहे हैं. इस वजह से लड़ाइयां भी अपनी हदें पार करती दिख रही हैं. आइए आपको बताते हैं कि शो में किन किन कंटेस्टेंट्स ने लड़ाई में अपनी हदें पार की है. ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये शो के बाद भी दुश्मन की तरह लड़ते नजर आएंगे.

रजत दलाल ने मारा था दिग्विजय राठी को थप्पड़ रियलिटी शो द 50 में रजत दलाल का गुस्सा देख हर कोई हैरान रह गया. शो में वह कई कंटेस्टेंट संग लड़े लेकिन दिग्विजय राठी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था. इस वजह से पूरे शो में हल्ला मच गया. रजत दलाल को इस वजह से काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

करण पटेल को द 50 में आया गुस्सा द 50 के महल में करण पटेल का गुस्सा भी साफ दिख रहा है. करण की अब तक शो में कई कंटेस्टेंट्स से लड़ाई हो गई है. करण की यूट्यूबर रंचित राणी के साथ हाथापाई हो गई थी.

दिग्विजय राठी ने लड़ाई के बाद छोड़ा शो इस शो में दिग्विजय राठी की भी काफी लड़ाई हुई. रजत दलाल ने उनके साथ हाथापाई की, जिसके बाद उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. हालांकि, दिग्विजय को फैंस का कफी सपोर्ट मिला था.

सिद्धार्थ भारद्वाज का द 50 में धमाल इस लिस्ट में सिद्धार्थ भारद्वाज का नाम भी है, जो शो में करण पटेल से खूब लड़े. इस शो में करण पटेल और सिद्धार्थ की लड़ाई को काफी लाइलाइट किया गया. इस वजह से सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच सिद्धार्थ भारद्वाज को लेकर काफी चर्चा रही.

द 50 में निक्की तंबोली से किस किसकी हुई लड़ाई बिग बॉस 14 और मराठी सीजन 4 की कंटेस्टेंट रही निक्की तंबोली ने भी शो में हल्ला मचाया हुआ है. निक्की शो में काफी शानदार अंदाज में खेल रही हैं. एक एपिसोड में निक्की का पंगा आर्या जाधन से हुआ था. इतना ही नहीं, निक्की का उनके बॉयफ्रेंड अरबाज के साथ भी मनमुटाव देखने के लिए मिल चुका है.

आर्या जाधव ने द 50 में मचाया हंगामा सिंगर आर्या जाधव द 50 में रोज नया धमाका कर रही हैं. इस शो में वह पहले निक्की तंबोली से खूब लड़ीं. इसके बाद वह श्रुतिका अर्जुन से भी काफी ज्यादा लड़ती नजर आईं. आर्या ने श्रुतिका को बैल बुद्धि का टैग दिया था.

