The Kerala Story 2: सच्चाई या राजनीतिक एजेंडा... क्या है इस फिल्म की हकीकत? पहले ही डायलॉग को सुन खौल गया खून

1/8





क्या है द केरल स्टोरी 2 की सच्चाई? The Kerala Story 2: डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देगी और इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिससे बवाल खड़ा हो गया. इस फिल्म के ट्रेलर ने बॉलीवुड बही नहीं राजनीतिक गलियारों में भी हंगामा मचा दिया. एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर पर राजनीतिक बहस भी चालू हो गई. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

2/8





क्यों हो रहा है द केरल स्टोरी 2 पर विवाद? द केरल स्टोरी का जब पहला पार्ट रिलीज हुआ था तब काफी विवाद हुआ था. फिल्म में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर काफी बवाल हुआ. अब द केरल स्टोरी 2 में हिंदू मुस्लिम और लव जेहाद का मुद्दा उठाया गया है. इस वजह से लोग दो गुटों में बंट गए हैं. एक पक्ष फिल्म को सच मान रहा है तो दूसरे पक्ष का कहना है कि ये एक राजनीतिक एजेंटा है, जो सिर्फ डर का माहौल पैदा करेगा.

3/8





द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर के पहले डायलॉग पर ही विवाद इस फिल्म का ट्रेलर 17 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया और आते ही आग की तरह वायरल हो गया. ट्रेलर में उन तीन लड़कियों को दिखाया गया है, जो मुस्लिम लड़के से प्यार करेगी, लेकिन ट्रेलर की शुरुआत में ही चौंकाने वाला दावा है. ट्रेलर में दावा किया गया है कि 25 साल के अंदर भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और यहां पर शरीया लागू होगा.

Advertisement

4/8





द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर को देख दो हिस्सों में बंटे लोग द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर के आते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. जो लोग फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि ये फिल्म समाज के उन अपराधों पर रोशनी डाल रही है, जिस पर सिर्फ राजनीति होती है.

5/8





द केरल स्टोरी 2 को बैन करने की मांग इस फिल्म के खिलाफ खडे़ लोग का मानना है कि द केरल स्टोरी 2 जैसी फिल्म एकतरफा नैरेटिव पेश करती है और इससे समाज में तनाव पैदा होता है. कई जगह पर इस फिल्म को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

6/8





द केरल स्टोरी 2 के खिलाफ नेताओं का बयान दावा है कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चली गई कैंची के बाद ही रिलीज होगी. फिल्म कई सीन काटे गए हैं और फिल्म को नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ रहा है. मेकर्स पर आरोप है कि ये फिल्म केरल की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस फिल्म को सेक्युलरिज्म के लिए खतरा बताया है.

Advertisement

7/8





विवाद का होगा द केरल स्टोरी 2 को फायदा अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये विवाद फिल्म को नुकसान में लेकर जाएगा. तो ऐसा शायद ही होगा. इस विवाद की वजह से द केरल स्टोरी 2 की जबरदस्त तरीके से माउथ पब्लिसिटी हो रही है. फिल्म को प्रमोशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही. ऐसे में लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखना पसंद करेंगे

8/8



