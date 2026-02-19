The Kerala Story 2: सच्चाई या राजनीतिक एजेंडा... क्या है इस फिल्म की हकीकत? पहले ही डायलॉग को सुन खौल गया खून

क्या है द केरल स्टोरी 2 की सच्चाई?
The Kerala Story 2: डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देगी और इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिससे बवाल खड़ा हो गया. इस फिल्म के ट्रेलर ने बॉलीवुड बही नहीं राजनीतिक गलियारों में भी हंगामा मचा दिया. एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर पर राजनीतिक बहस भी चालू हो गई. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.