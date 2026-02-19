कौन हैं The Kerala Story 2 की वो 3 लड़कियां? किसी ने TV पर किया राज, तो किसी ने झेला रंग-भेद, अब दिखाने वाली हैं दम!

1/9





कौन हैं The Kerala Story 2 की वो 3 लड़कियां? The Kerala Story 2 Star Cast: विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस और कमाख्य नारायण सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया था, जिसके बाद से ही ये मूवी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. ये मूवी सुदीप्तो सेन की डायरेक्टेड और विपुल शाह की प्रोड्यूस्ड फिल्म 'द केरल स्टोरी' का सीक्वल है जो साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

2/9





'द केरल स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका 'द केरल स्टोरी' में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इडनानी और सोनिया बलानी लीड रोल में नजर आए थे. ये मूवी सिर्फ दो भाषाओं में रिलीज हुई था और इसमें ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. वहीं अब इसका दूसरा पार्ट भी खूब चर्चा में है. खास कर इस मूवी में नजर आने वाली वो 3 लड़कियां जिन पर फिल्म की कहानी आधारित है.

3/9





सीक्वल में नजर आएंगी ये तीन एक्ट्रेसेस 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की कहानी इस बार 3 अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग धर्म की लड़कियों पर आधारित है. इसमें उन तीनों लड़कियों की आपबीती को दिखाया गया है. इस बार फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति शर्मा और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में नजर आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि, ये तीनों लड़कियां असल जिंदगी में कौन हैं.

Advertisement

4/9





कौन हैं उल्का गुप्ता? 'द केरल स्टोरी 2' में सुरेखा नायर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को बिहार के सहरसा में हुआ है, लेकिन उनका पालन पोषण मुंबई में किया गया है. यही उनकी पढ़ाई-लिखाई भी हुई है.

5/9





Ulta Gupta का एक्टिंग डेब्यू उल्का गुप्ता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'सात फेरे-सलोनी का सफर' से की थी. इसके बाद उन्हें 'झांसी की रानी' में देखा गया था और यही वो शो था जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्हें 'बन्नी चाऊ होम डिलीवरी', 'ध्रुव तारा', 'मैं हू साथ तेरे', 'देवों के देव... महादेव' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं.

6/9





इन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं Ulta Gupta टीवी सीरियल्स के अलावा उल्का गुप्ता को कई फिल्मों में भी देखा जा चुका है, जिसमें तेलुगू फिल्म 'आंध्र पोरी', 'रुद्रमादेवी', हिंदी फिल्म 'ट्रैफिक', 'सिम्बा' और 'मिस्टर कबाड़ी', बंगाली फिल्म 'श्रेष्ठा बंगाली' और मराठी फिल्म 'ओध' शामिल हैं. आज इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकी उल्का को कभी अपने सांवले रंग-रूप की वजह से काफी ताने मिले थे.

Advertisement

7/9





कौन हैं Aditi Bhatia? 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) में दिव्या पालिवाल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अदिति भाटिया का जन्म 29 अक्टूबर 1999 को हुआ था. अदिति ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म 'विवाह' से की थी. हालांकि, पहचान उन्हें टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' से मिली थी, जिसमें उन्होंने 'रूही' का किरदार निभाया था.

8/9





कौन हैं Aishwarya Ojha? फिल्म में नेहा संत का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या ओझा ने कुछ वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है, जिसमें 'रामयुग', 'हाफ CA', 'रामयुग 2', 'हैप्पी फैमिली', 'कंडीशन्स अप्लाई', 'इको' शामिल है. हालांकि, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.

9/9



