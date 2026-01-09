The Raja Saab Cast Fees: प्रभास की फीस ने खाली की मेकर्स की तिजोरी, 'द राजा साब' के बाकी स्टार्स को मिली इतनी रकम!

फिल्म 'द राजा साब' के स्टार कास्ट की फीस
साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता प्रभास की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. 9 जनवरी यानी शुक्रवार को उनकी फिल्म 'द राजा साब' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक फिल्म 'द राजा साब' को देखने के लिए फैंस थिएटर में उमड़ रहे हैं. प्रभास ने अपनी इस फिल्म के लिए मेकर्स से मोटी फीस वसूल की है. मारुती के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'द राजा साब' का बजट 400-500 करोड़ रुपये बताया जाता है. आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए उनके अलावा बाकी स्टार्स को कितनी फीस मिली है. फिल्म 'द राजा साब' की स्टार्स की फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.