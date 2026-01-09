The Raja Saab Cast Fees: प्रभास की फीस ने खाली की मेकर्स की तिजोरी, 'द राजा साब' के बाकी स्टार्स को मिली इतनी रकम!

1/8





फिल्म 'द राजा साब' के स्टार कास्ट की फीस साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता प्रभास की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. 9 जनवरी यानी शुक्रवार को उनकी फिल्म 'द राजा साब' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक फिल्म 'द राजा साब' को देखने के लिए फैंस थिएटर में उमड़ रहे हैं. प्रभास ने अपनी इस फिल्म के लिए मेकर्स से मोटी फीस वसूल की है. मारुती के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'द राजा साब' का बजट 400-500 करोड़ रुपये बताया जाता है. आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए उनके अलावा बाकी स्टार्स को कितनी फीस मिली है. फिल्म 'द राजा साब' की स्टार्स की फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.

प्रभास फिल्म 'द राजा साब' में प्रभास मेन लीड के रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के लिए मेकर्स ने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास को 100 करोड़ रुपये की मोटी फीस चुकाई है.

संजय दत्त बॉलीवुड से लेकर साउथ तक एक्टिंग का सिक्का जमाने वाले संजय दत्त फिल्म 'द राजा साब' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के लिए संजय दत्त ने 5-6 करोड़ रुपये की फीस ली है.

मालविका मोहनन फिल्म 'द राजा साब' में एक्ट्रेस मालविका मोहनन अहम किरदार निभाते नजर आ रही हैं. फिल्म 'द राजा साब' के लिए मालविका मोहनन ने 1.5-2 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

निधि अग्रवाल फिल्म 'द राजा साब' में निधि अग्रवाल भी नजर आ रही हैं. प्रभास के साथ पहली मूवी में कर रहीं निधि अग्रवाल ने फिल्म 'द राजा साब' के लिए 1.2-1.5 करोड़ रुपये की फीस ली है.

रिद्धि कुमार एक्ट्रेस रिद्धि कुमार ने फिल्म 'द राजा साब'में काम करने के लिए 3 करोड़ रुपये फीस ली है. फिल्म 'द राजा साब' के लीड एक्टर प्रभास के साथ रिद्धि कुमार की दूसरी मूवी है.

ब्रह्मानंदम साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' में नजर आ रहे ब्रह्मानंदम ने 80 लाख रुपये फीस ली है.

