जब दिल भारी हो और मन उदास, तब बेस्ट फ्रेंड बनेंगी ये 7 बॉलीवुड फिल्में... हर सीन देगा जिंदगी जीने का नया सबक

जब दिल भारी हो और मन उदास, तब बेस्ट फ्रेंड बनेंगी ये 7 बॉलीवुड फिल्में 7 Bollywood Movies Perfect For Late Night Watches: कभी-कभी ऐसा होता है कि, लोग भीड़ के बीच होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं. ऐसे में उन्हें भारी-भरकम ज्ञान की नहीं बल्कि, उन्हें किसी ऐसे की जरूरत होती है, जो बस उनके दिल को समझ सके. ऐसे पलों के लिए सिनेमा से बढ़कर कुछ नहीं होता. आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनमोल फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तनहाई में न सिर्फ आपका साथी बनेंगी बल्कि, सीधे आपकी रूह में उतर जाएंगी.

एक फैसला और कई नए एक्सपीरियंस का सामना इस लिस्ट में साल 2014 में आई कंगना रनौत की 'क्वीन' भी शामिल है. यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें कंगना रनौत के साथ राजकुमार राव और लीजा हेडन भी मेन लीड में नजर आईं थी. इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है, जिसके सीधे होने की वजह से उसकी शादी टूट जाती है और फिर वो एक ऐसे सफर पर निकलती है, जिसमें वह न सिर्फ खुद को पहचानती है बल्कि, आत्मनिर्भर भी बन जाती है.

दो कपल का कैसे बदला शादी के लिए थॉट? साल 2017 में रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'ओके जानू' भी एक परफेक्ट मूवी है. इसमें एक ऐसे कपल के बारे में दिखाया गया है, जो शादी में विश्वास नहीं करते और एक-दूसरे के साथ रहने के लिए लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं. लेकिन समय के साथ उनके बीच प्यार और करियर के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है और रिश्तों के प्रति उनके विचार भी बदल जाते है.

एक बेटे की संघर्ष गाथा 2010 में रिलीज हुई 'उड़ान' एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है, जो अपने क्रू पिता से आजादी पाने और अपने सपने पूरे करने के बीच स्ट्रगल करता है. इस मूवी में रजत बरमेचा, रोनित रॉय, राम कपूर और आनंद तिवारी जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे.

खुद को कैसे ढूंढे? रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा की 'वेक अप सिड' यंगस्टर्स के लिए परफेक्ट है. इस मूवी में एक ऐसे लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो बेहद लापरवाह होता है और उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, तब वो आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलता है.

लाइफ के प्रॉब्लम्स का कैसे करें सामना? फिल्म 'कपूर एंड संस' एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा मूवी है जिसकी कहानी कपूर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे के बीच के डिफ्रेंसेस के साथ सीक्रेट और अनसुलझे मुद्दों का सामना करना सिखाता है. साल 2016 में रिलीज हुई इस मूवी में ऋषि कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, आलिया भट्ट जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आए थे.

लव, लाइफ और स्ट्रगल की कहानी फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा और जायरा वसीम स्टारर फिल्म 'द स्काई इज पिंक' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की सच्ची कहानी पर आधारित है. जिसमें आयशा के माता-पिता की लव स्टोरी और उनकी लाइफ में आने वाले उतार-चढ़ाव और स्ट्रगल को दिखाया गया है.

