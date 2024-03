हिट शो से रातों-रात कटा इन 11 स्टार्स का पत्ता, प्रतीक्षा होनमुखे-शहजादा धामी की तो मेकर्स ने निकाली हेकड़ी These Tv Actors Were Thrown Out Show: टीवी सीरियल्स में कई बार मेकर्स ने रातों-रात कलाकारों को बाहर का रास्ता दिखाया है। हाल ही में ये रिश्ता क्या कहलाता है से प्रतीक्षा होनमुखे और शहजादा धामी को मेकर्स ने शो से बाहर कर दिया। आइए आपको ऐसे ही कलाकार बताते हैं।