हिंदी में डब साउथ की इन 10 मूवीज ने किया था बंपर कलेक्शन, अब Prabhas की The Raja Saab की बारी!

साउथ मूवीज का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन
साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'राजा साब' बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है. प्रभास की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'राजा साब' ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में 45 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. वहीं, हिंदी बेल्ट में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. आइए जानते हैं कि साउथ की किन मूवीज ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. यहां पर आप टॉप-10 मूवीज की कमाई देख सकते हैं.