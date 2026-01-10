हिंदी में डब साउथ की इन 10 मूवीज ने किया था बंपर कलेक्शन, अब Prabhas की The Raja Saab की बारी!

1/11





साउथ मूवीज का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'राजा साब' बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है. प्रभास की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'राजा साब' ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में 45 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. वहीं, हिंदी बेल्ट में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. आइए जानते हैं कि साउथ की किन मूवीज ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. यहां पर आप टॉप-10 मूवीज की कमाई देख सकते हैं.

फिल्म 'पुष्पा 2' अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'पुष्पा 2' ने 830.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म 'बाहुबली 2' साल 2017 में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म ने 510.99 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'केजीएफ 2' यश की जबरदस्त फिल्म 'केजीएफ 2' साल 2022 में आई थी. इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त एक्शन दिखाया था. यश की फिल्म ने 434.70 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. साल 2024 में सिनेमाघरों में आई इस फिल्म ने 294.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'आरआरआर' जूनियर एनटीआर और राम चरण की फिल्म 'आरआरआर' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 274.31 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया था.

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2025 में सिनेमाघरों में आई थी. ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने 224.39 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म '2.0' सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म '2.0' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई थी. साल 2018 में आई इस फिल्म ने 189.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म 'सालार पार्ट 1' प्रभास की फिल्म 'सालार पार्ट 1' साल 2023 में रिलीज हुई थी. प्रभास की फिल्म 'सालार पार्ट 1' ने 153.84 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

फिल्म 'साहो' प्रभास की फिल्म 'साहो' को ठीक रिस्पॉन्स मिला था. साल 2019 में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 142.95 करोड़ रुपये कमाए थे.

