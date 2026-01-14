Top 10 TV Actors: कौन है TV की नंबर-1 एक्ट्रेस? लिस्ट में रुपाली गांगुली का दिखा पूरा हाल, विनर का नाम कर देगा हैरान

1/11





टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में आया बदलाव, कौन हैं नंबर 1 हसीना Top 10 TV Actors List: टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. हर हफ्ते टीवी के टॉप एक्टर्स की लिस्ट सामने आती है, जिसमें बहुत बड़ा फेरबदल होता है. काफी समय से टीवी इंडस्ट्री में रुपाली गांगुली ने टॉप एक्ट्रेस की गद्दी पर कब्जा किया हुआ था लेकिन बीते हफ्ते ये गद्दी प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने नाम कर ली थी. नागिन बनते ही प्रियंका टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन गई और अब इस हफ्ते की लिस्ट भी सामने आ गई है. टीवी के टॉप 10 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी.

प्रियंका चहर चौधरी ने नागिन बन मचाया धमाल प्रियंका चाहर चौधरी इस हफ्ते भी टॉप एक्टर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आई हैं. नागिन 7 में प्रियंका को काफी पसंद किया जा रहा है. शो शुरू होने से पहले प्रियंका ट्रोल हो रही थीं लेकिन सीरियल टेलीकास्ट होते ही प्रियंका ने अपने काम से फैंस का दिल जीत लिया.

समृद्धि शुक्ला ने रुपाली गांगुली को पछाड़ा इस लिस्ट में दूसरा नाम समृद्धि शुक्ला का है, जो टॉप एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में समृद्धि शुक्ला को अभिरा को रोल में काफी पसंद किया जा रहा है. वह अपने रोल की वजह से ट्रोलर्स की भी फेवरेट बन गई हैं.

नमिक पोल बने टॉप एक्टर नमिक पोल की एंट्री भी इस लिस्ट में हो गई है, जो नागिन 7 में आर्यमान का रोल निभा रहे हैं. नमिक इस शो में उस इंसान का रोल निभा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में नागिन का लवर होगा और फिर दोनों मिलकर इंतकाम की नई कहानी लिखेंगे.

पार्थ समथान का धांसू कमबैक पार्थ समथान टीवी के हिट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं, जो टॉप एक्टर्स की लिस्ट में टॉप 5 में आ गए हैं. इस लिस्ट में उन्हें चौथे नंबर पर रखा गया है. पार्थ कई शो में नजर आए हैं और इन दिनों मेहर में दिखाई दे रहे हैं.

रुपाली गांगुली का हुआ बुरा हाल रुपाली गांगुली टीवी की नंबर एक एक्ट्रेस बन गई थीं लेकिन अब धीरे धीरे रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी में गिरावट आ गई है. रुपाली गांगुली इस हफ्ते नंबर 5 पर आ गई हैं. बीते हफ्ते वह दूसरे नंबर पर आई थीं.

रोहित पुरोहित ने जीता फैंस का दिल रोहित पुरोहित टीवी के हैंडसम हंक हैं, लेकिन नंबर एक की गद्दी पर वह भी नहीं पहुंच पाए हैं. वह इस लिस्ट में छठे नंबर पर आए हैं. रोहित पुरोहित काफी समय से टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के रोल में दिखाई दे रहे हैं.

स्मृति ईरानी ने बनाई टॉप 10 में जगह स्मृति ईरानी ने सालों बाद टीवी की दुनिया में कमबैक किया और धमाल मचा दिया. स्मृति ईरानी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आ रही हैं. वह पॉपुलैरिटी के चार्ट में सातवें नबंर पर आई हैं.

टॉप 5 से बाहर हैं ईशा सिंह ईशा सिंह इन दिनों सीरियल नागिन 7 में नजर आ रही हैं और उन्हें पूर्वी के रोल में फैंस पसंद कर रहे हैं. इस सीरियल में वह नागिन की बहन पूर्वी बनी हैं. हालांकि, जल्द ही ईशा शो को अलविदा कहने वाली हैं. इस शो में ईशा के कैरेक्टर की मौत हो जाएगी,

तेजस्वी प्रकाश को मिला कौन सा स्थान? तेजस्वी प्रकाश टीवी सीरियल्स से दूर हैं लेकिन वह रियलिटी शो का हिस्सा बन रही हैं. इन दिनों वह लाफ्टर शेफ में दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रह रही हैं. इस लिस्ट में वह नौवें नंबर पर हैं.

