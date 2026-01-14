Top 10 TV Actors: कौन है TV की नंबर-1 एक्ट्रेस? लिस्ट में रुपाली गांगुली का दिखा पूरा हाल, विनर का नाम कर देगा हैरान

टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में आया बदलाव, कौन हैं नंबर 1 हसीना
Top 10 TV Actors List: टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. हर हफ्ते टीवी के टॉप एक्टर्स की लिस्ट सामने आती है, जिसमें बहुत बड़ा फेरबदल होता है. काफी समय से टीवी इंडस्ट्री में रुपाली गांगुली ने टॉप एक्ट्रेस की गद्दी पर कब्जा किया हुआ था लेकिन बीते हफ्ते ये गद्दी प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने नाम कर ली थी. नागिन बनते ही प्रियंका टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन गई और अब इस हफ्ते की लिस्ट भी सामने आ गई है. टीवी के टॉप 10 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी.