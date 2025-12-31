1/11





साल 2025 में रहा इन टीवी एक्ट्रेसेस के दबदबा Top 10 TV Actress 2025: साल 2025 खत्म होने वाला है और इस बीते साल में टीवी जगत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं. जिन्हें फैंस खुशी के साथ याद करते हैं. इस साल टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी काफी बड़ा फेरबदल हुआ है. एक तरफ रुपाली गांगुली थीं, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की एंट्री फिर से टीवी जगत में हुईं. नंबर 1 की गद्दी के लिए स्मृति ईरानी और रुपाली गांगुली के बीच कांटे की टक्कर देखने के मिली. वहीं, अब सोशल मीडिया पर टॉप 10 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें उन एक्ट्रेसेस के नाम हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस लिस्ट में हर एक नंबर पर कई एक्ट्रेसेस रही हैं.

रुपाली गांगुली और समृद्धि शुक्ला का दबदबा साल 2025 में रुपाली गांगुली और समृद्धि शुक्ला का जलवा देखने के लिए मिला. अनुपमा में फैंस रुपाली गांगुली को पसंद कर रहे हैं और समृद्धि शुक्ला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पसंद की जा रही हैं. इन दोनों एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है.

दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी और शिवांगी जोशी के बीच टक्कर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी रही हैं. स्मृति को नंबर एक की कुर्सी नहीं मिली. स्मृति के साथ इस लिस्ट में शुभांगी जोशी भी रही हैं. फैंस शुभांगी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

इन चार एक्ट्रेसेस को मिली तीसरे नंबर की पोजिशन प्रियंका चाहर चौधरी टीवी पर नागिन बन जलवा दिखा रही हैं और टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर आई हैं. प्रियंका के साथ प्रणाली राठौड़, सुंबुल तौकीर खान और आयशा सिंह भी तीसरे नंबर पर हैं.

चौथी पोजिशन पर आईं अशनूर कौर और तेजस्वी प्रकाश साल 2025 में अशनूर कौर और तेजस्वी प्रकाश का जलवा देखने के लिए मिला है. ये दोनों एक्ट्रेस चौथे नंबर पर रही है. इनके अलावा, भाविका शर्मा और नेहा हरोरा भी इसी पोजिशन पर रही हैं.

पांचवें नंबर पर आई हैं ये 6 एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर निहारिका चौकसे, रुबीना दिलैक, ईशा सिंह जैसी एक्ट्रेसेस रहे हैं. इनके अलावा, पांचवें नंबर पर सृति झा, जेनिफर विंगेट और हिना खान भी इसी लिस्ट में हैं.

छठे नंबर पर किस किस को मिली जगह? इस लिस्ट में छठे नबंर पर भी कई टॉप एक्ट्रेसेस ने अपनी जगह बनाई हैं. इस बार छठे नंबर पर ईशा मालवीया, आशी सिंह, हिबा नवाब, श्रद्धा आर्या, निया शर्मा और राची शर्मा रही हैं. ये एक्ट्रेसेस अपने शोज में धमाल मचा रही हैं.

सातवें नंबर पर छाईं ये एक्ट्रेसेस टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सातवें नंबर पर प्रियांशी यादव, अद्रिजा रॉय, दीपिका सिंह, प्रिया ठाकुर, ट्विंकल अरोड़ा, श्रीतमा मित्रा हैं. अद्रिजा रॉय सीरियल अनुपमा में धमाल मचा रही हैं. इसके अलावा, श्रीतमा मित्रा सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में दिख रही हैं.

बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट को मिला आठवां स्थान बिग बॉस फेम चाहत पांडे भी टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आई हैं. वह इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं. उनके अलावा, नोज राणा, आयुषी कपूर, तनीषा मेहता, रिया शर्मा, सनिका अमित भी इसी लिस्ट में हैं.

ऐश्वर्या खरे की पोजिशन देगी झटका टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नौवें नंबर पर अमनदीप सिद्धू, वैभवी हनकारे, ऐश्वर्या शर्मा, ऐश्वर्या खरे, रचना मिस्त्री, अनिता हस्सनंदनी है. इन सभी एक्ट्रेसेस ने टीवी पर टॉप शोज दिए हैं और टीआरपी पर राज किया है.

