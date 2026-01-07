Top 10 TV Personality: नागिन बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी ने Rupali Ganguly को दिखाई आंख, स्मृति ईरानी की हालत खराब

1/11





प्रियंका चाहर चौधरी ने हिलाई पॉपुलैरिटी लिस्ट, देखें नाम Top 10 TV Personality: टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट आती है और इस बार भी ये लिस्ट सामने आ गई है. हर बार रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी के बीच पॉपुलैरिटी में टॉप पोजिशन पाने के लिए टक्कर चलती है लेकिन अब टीवी की नागिन ने आते ही तहलका मचा दिया है. टीवी की नागिन ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोशल मीडिया पर टॉप 10 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं. आइए आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें बड़ा फेरबदल हुआ है.

प्रियंका चाहर चौधरी को मिला पहला स्थान नागिन 7 के साथ प्रियंका चाहर चौधरी ने टीवी पर धमाकेदार कमबैक किया है. इस शो में वह नागिन का रोल निभा रही हैं और फैंस भी नागिन के रोल में प्रियंका को पसंद कर रहे हैं. नागिन बन प्रियंका चाहर चौधरी पॉपुलैरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर आई हैं.

रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी में गिरावट रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी में फर्क दिखा है. वह लगातार पहले नंबर पर रहती हैं लेकिन नागिन यानी प्रियंका चाहर चौधरी के आने से वह दूसरे नंबर पर खिसक गई हैं. हालांकि, रुपाली गांगुली को फैंस काफी पसंद करते हैं. उनका शो टीआरपी में पहले नंबर पर रहता है

नुकसान में स्मृति ईरानी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्मृति ईरानी हैं. स्मृति ईरानी ने सालों बाद टीवी की दुनिया में कदम रखा और हर किसी को खुश कर दिया. स्मृति ईरानी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आ रही हैं.

चौथे नंबर पर समृद्धि शुक्ला ये रिश्ता क्या कहलाता है की लीड एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ हैं. समृद्धि को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है लेकिन इस बार उनकी पोजिशन में कमी आई है.

टॉप 5 में शरद केलकर ने बनाई जगह शरद केलकर टीवी की दुनिया में वापसी कर चुके हैं. शरद इन दिनों सीरियल तुम से तुम तक में नजर आ रहे हैं. ये शो लगातार टीआरपी में बना हुआ है. शरद की एक्टिंग फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

टॉप 10 में दिखीं आयशा सिंह आयशा सिंह भी टीआरपी और पॉपुलैरिटी दोनों में बनी हुई हैं. आयशा सिंह सीरियल मन्नत में नजर आ रही हैं. फैंस को आयशा का काम काफी पसंद आता है. वह पॉपुलैरिटी की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं.

अमनदीप सिद्धू का दिखा जलवा अमनदीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही है. फैंस अमनदीप के काम की लगातार तारीफ कर रहे हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इसी वजह से वह फैंस से कनेक्ट होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं.

सुंबुल तौकीर खान के फैंस को चिंता टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान भी लगातार सुर्खियों में रहती हैं और आज भी ऐसा ही हुआ है. पॉपुलैरिटी चार्ट में सुंबुल तौकीर खान आठवें नंबर पर आई हैं. वह किसी न किसी तरह टॉप 10 में अपनी जगह बना लेती हैं.

रोहित पुरोहित को क्या मिला स्थान टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल निभा रहे रोहित पुरोहित का नाम भी इस लिस्ट में हैं. रोहित ने पॉपुलैरिटी चार्ट में अपनी जगह बनाई है. वह नौवें नंबर पर आए हैं. हालांकि, फैंस उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं

