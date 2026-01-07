Top 10 TV Personality: नागिन बनते ही प्रियंका चाहर चौधरी ने Rupali Ganguly को दिखाई आंख, स्मृति ईरानी की हालत खराब

प्रियंका चाहर चौधरी ने हिलाई पॉपुलैरिटी लिस्ट, देखें नाम
Top 10 TV Personality: टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट आती है और इस बार भी ये लिस्ट सामने आ गई है. हर बार रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी के बीच पॉपुलैरिटी में टॉप पोजिशन पाने के लिए टक्कर चलती है लेकिन अब टीवी की नागिन ने आते ही तहलका मचा दिया है. टीवी की नागिन ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोशल मीडिया पर टॉप 10 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं. आइए आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें बड़ा फेरबदल हुआ है.