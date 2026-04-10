Allu Arjun की Raaka से भी खूंखार हैं ये 5 फिल्में, स्क्रीन पर क्रिएचर को देख कांप जाएगी रूह! OTT पर कहां देखें?

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Allu Arjun की Raaka से भी खूंखार हैं ये 5 फिल्में Top 5 Best Creature Movies On OTT: साल 2026 में एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में रिलीज हो रही हैं. इनमे हॉरर-कॉमेडी, एक्शन-थ्रिलर, सस्पेंस से लेकर क्रिएचर-ड्रामा तक कई जॉनर की फिल्में शामिल हैं. इसी कड़ी में हाल ही में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की अपकमिंग फिल्म 'राका' (Raaka First Look) का फर्स्ट लुक मेकर्स ने शेयर किया है.

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'राका' में दिखा अल्लू अर्जुन का खौफनाक लुक अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की मचअवेटेड मूवी 'राका' का पहला लुक सामने आते ही दर्शकों के बीच इस मूवी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. दरअसल, 'राका' (Raaka) का पोस्टर काफी खौफनाक और रहस्यमयी है. इसमें अल्लु अर्जुन के नुकीले नाखून और भयानक लुक देखने को मिल रहा है.

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Raaka ने बढ़ाई क्रिएचर फिल्मों की दिलचस्पी अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी के इस पोस्टर को देखने के बाद एक बार फिर दर्शकों के बीच क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों की दिलचस्पी बढ़ गई है. क्योंकि ऐसी फिल्मों में रहस्य, डर और अलौकिक शक्तियों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है. अगर आप भी ऐसी ही फिल्मों के शौकीन हैं, तो OTT पर मौजूद क्रिएचर-ड्रामा वाली कुछ फिल्में आपको जरूर पसंद आ सकती है. आइए एक नजर उन मूवीज पर डालते हैं.

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कहां देख सकते हैं वरुण धवन की 'भेड़िया'? साल 2022 में आई वरुण धवन और कृति की फिल्म 'भेड़िया' (Bhediya) एक क्रिएचर-ड्रामा मूवी है, जिसमें एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है, जो जंगल में एक हमले के बाद खुद एक भेड़िए जैसी शक्तियां हालिस कर लेता है. ये मूवी हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी का भी अच्छा मिश्रण है. इसकी शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत जंगलों में की गई है, जो इसे विजुअली काफी शानदार बनाते हैं. इसे आप JioCinema पर देख सकते हैं.

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बेहद दिलचस्प है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बिपाश बसु और इमरान अब्बास स्टारर फिल्म 'क्रिएचर 3D' (Creature 3D) तो दर्शकों को याद ही होगी, क्योंकि ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन इसके गाने आज भी लोगों की प्ले लिस्ट में शामिल हैं. इस मूवी की कहानी एक हिल स्टेशन पर बने होटल के आसपास घूमती है, जहां एक रहस्यमयी ब्रह्मराक्षस लोगों को अपना शिकार बनाता है. फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है. ये मूवी Disney+ Hotstar पर उपलब्ध है.

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कहां देख सकते हैं रश्मिका मंदाना की 'थामा'? हाल ही में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म 'थामा' (Thamma) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इसकी कहानी बेतालों की एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, जहां एक शख्स गलती से इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाता है. 'थामा' में प्यार, बदला और अलौकिक शक्तियों का संघर्ष दिखाया गया है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

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कैसी है 'काल' मूवी? साल 2005 में रिलीज हुई अयज देवगन, जॉन अब्राहम और विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 'काल' (Kaal) एक पॉपुलर क्रिएचर-ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी एक नेशनल पार्क में होने वाली रहस्यमयी मौतों पर आधारित है, जहां शुरुआत में इसे जंगली जानवरों का हलमा माना जाता है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे-वैसे एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है. फिल्म में क्या होता है ये जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा. इस आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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