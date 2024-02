South Photos of the Week: बर्लिन में 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन का जलवा, यश की सिंपलिसिटी छू गई दिल Top 5 South Photos of the Week: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हाल ही में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जबकि, केजीएफ स्टार यश की फोटो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुईं। यहां देखें बीते हफ्ते वायरल हुईं साउथ सिनेमा की 5 फोटोज।