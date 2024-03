South Photos of the week: राम चरण ने खान स्टार्स जमाया रंग, तमन्ना भाटिया ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन Top 5 South Photos of the week: साउथ सुपरस्टार राम चरण ने हाल ही में अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग बैश में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान संग नाटू-नाटू गाने पर डांस किया। जबकि, तमन्ना भाटिया की काशी विश्वनाथ दर्शन की तस्वीरें खूब वायरल हुईं। यहां देखें हफ्ते भर वायरल हुईं साउत सितारों की 5 फोटोज।