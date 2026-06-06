Maa Behan जैसी डार्क कॉमेडी के हैं शौकीन? वीकेंड पर देख डालें OTT पर मौजूद ये 6 फिल्में, थ्रिल और हंसी का मिलेगा डबल डोज

Maa Behan जैसी डार्क कॉमेडी के हैं शौकीन?

Dark Comedy Movies On OTT: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. वहीं इस हफ्ते माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की डार्क कॉमेडी क्राइम फिल्म 'मां बहन' (Maa Behan) रिलीज हुई है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें सीधा-साधा और घिसा-पिटा सिनेमा बोरिंग लगता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम आपको 'मां बहन' जैसी 6 ऐसी फिल्मों (Dark Comedy Crime Film) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको थ्रिलर के साथ-साथ कॉमेडी का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.