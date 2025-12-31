Year Ender 2025: Kriti Sanon या Aneet Padda कौन बनीं फैंस की पहली पसंद? इस साल इन 7 हसीनाओं का रहा जलवा

1/8





Kriti Sanon या Aneet Padda कौन बनीं फैंस की पहली पसंद? Top 7 Actresses of 2025: साल 2025 फिल्मों (2025 Movies) और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से काफी शानदार रहा है. इस साल कई ब्लॉबस्टर फिल्में रिलीज हुई है. सीधे शब्दों में कहें, तो मनोरंजन की दुनिया के लिए यह साल किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा. बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक कई हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से आग लगा दी. अब जब इस साल की विदाई में बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है, तो आइए जानते हैं 2025 (Top 7 Actresses of 2025) में कौन सी हसीना ने टॉप 7 में अपनी जगह बनाई और किसने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है.

टॉप 7 की लिस्ट में जान्हवी को मिली 7th पोजीशन 26 सितंबर 2025 को रिलीज हुई जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'होमबाउंड' (Homebound) एक सामाजिक बंधनों और सपनों के संघर्ष की कहानी है, जिसमें एक्ट्रेस की एक्टिंग और किरदार को काफी सराहा गया था. दर्शकों ने इस फिल्म को देखने के बाद एक्ट्रेस को 2025 की पॉपुलैरिटी में उन्हें 7वें नंबर पर रखा है.

अनन्या की एक्टिंग ने दिलाई 5वें नंबर की गद्दी जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) का बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिला था. इसमें उन्होंने दिलरीत गिल का किरदार निभाया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के सच को दुनिया के सामने लाने की बात करती है. फिल्में में उनकी एक्टिंग और लुक को देखने के बाद दर्शकों ने उन्हें 6वें नंबर पर रखा है.

Kiara Advani को कौन सी जगह मिली? 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'वॉर 2' (War 2) में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का रोमांटिक के साथ-साथ एक्शन अवतार भी देखने को मिला था. इस फिल्म में उनके फैंस ने उनकी एक्टिंग और स्टाइल को देखते हुए उन्हें इस साल की सबसे 'चार्मिंग' एक्ट्रेस मानते हुए 5वें नंबर पर रखा है.

जुनूनियत वाले किरदार से फैंस को हैरान किया साल 2025 में सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) का नाम भी काफी चर्चा में रहा. इस साल एक्ट्रेस को हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane Ki Deewaniyat) में देखा गया था. 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई इस मूवी में सोनम ने ऐसी दमदार अदाकारी दिखाई कि फैंस उन्हें नंबर 4 पर रखने पर मजबूर हो गए.

कृति ने अपने रोल से किया सबको हैरान इस साल कृति सेनन (Kriti Sanon) का खूब जलवा देखने को मिला. उन्हेंने अपने गंभीर रोल से यह साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं बल्कि इंटेंस और सीरियस किरदार को भी काफी अच्छे से निभा सकती हैं. 28 नवंबर 2025 की रिलीज हुई फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Main) एक्ट्रेस की एक्टिंग को देख फैंस ने उन्हें तीसरे नंबर पर रखा है.

2025 में साउथ से बॉलीवुड तक बजा रश्मिका का डंका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'छावा' (Chhaava) एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) हैं. 2025 में उन्होंने साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेरा. जिसकी वजह से दर्शकों ने उन्हें लिस्ट में दूसरे नंबर जगह दी है.

