25 साल और वो 7 फिल्में जिन्होंने बदल दी प्यार, परिवार और मोहब्बत की परिभाषा! आशिकों को सिखाया I LOVE U कहने का नया अंदाज

वो 7 फिल्में जिन्होंने आशिकों को सिखाया I LOVE U कहने का नया अंदाज Top 7 Bollywood Romantic Movies: भारतीय सिनेमा में एक दौर था जब रोमांस का मतलब सिर्फ पेड़ों के इर्द-गिर्द नाचना या शादी की शहनाइयां हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में वक्त के बदलने के साथ-साथ पर्दे पर रोमांस की कहानियां भी बदली हैं. पिछले 25 सालों में सिल्वर स्क्रीन पर कई ऐसी प्रेम कहानियां देखने को मिली, जो असल जिंदगी के बिल्कुल करीब थी, जिनमें परिवार के लिए अपनी मोहब्बत (Love) की कुर्बानी, तो एकतरफे प्यार का मीठा दर्द देखने को मिला. ऐसी ही 7 फिल्में हैं, जिन्होंने आशिकों को I LOVE U कहने नया (Top 7 Bollywood Romantic Movies) अंदाज दिखाया.

प्यार और दोस्ती की अनोखी दास्तां साल 1998 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' (Kuch Kuch Hota Hai) तो आपको याद ही होगी. इसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के बीच प्यार और दोस्ती की ऐसी कहानी दिखाई गई थी, जो सालों बाद भी लोगों के जहन में अपना घर बनाए हुए है.

प्यार और बेवफाई का दिखा अलग नजरिया 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' (Kabhi Alvida Na Kehna) एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म हैं, जिसमें प्यार और बेवफाई को एक अलग ही नजरिए से पेश किया गया है. इसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे.

प्यार, ब्रेकअप और ज्जबात का अनोखा सफर इस लिस्ट में 2026 में आई फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' (Ae Dil Hai Mushkil) का नाम भी शामिल है. जिसमें रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के बीच प्यार, ब्रेकअप और ज्जबात के एक ऐसे सफर को दिखाया गया, जिसने रोमांस की परिभाषा ही बदल दी.

परिवार के ड्रामों से जूझतों दो प्रेमियों का प्यार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani) भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें एक बिंदास पंजाबी लड़के और एक पढ़ी-लिखी बंगाली जर्नलिस्ट लड़की की कहानी को दिखाया गया है. दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचने के लिए दोनों परिवारों को मनाने और मजेदार ड्रामे से जूझना पड़ता है.

प्यार में सिर्फ पाने का जुनून नहीं त्याग का भी नाम है साल 1999 में आई फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (Hum Dil De Chuke Sanam) में प्यार, त्याग और मोहब्बत के एक खूबसूरत लम्हें को दिखाया गया है. इस फिल्म ने सिखाया कि, इश्क सिर्फ उसे पाने का नाम नहीं जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि उसकी खुशी के लिए उसे उसके प्यार तक पहुंचाने का नाम भी होता है. प्यार की नहीं परिभाषा सिखाने वाली इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे.

क्या है प्यार का असली मतलब? साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'कल हो ना हो' (Kal Ho Naa Ho) एक ऐसी फिल्म है, जो ये सिखाती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उसके साथ ही रहे. जरूरी ये है कि, वो खुश रहे. इस फिल्म में एक ऐसे प्यार की कहानी को दिखाया गया है, जो खुद मौत के साए में होता है, लेकिन दूसरों को प्यार बांटता है और अपनी मोहब्बत को हमेशा खुश देखने के लिए किसी और की बाहों में सौंप देता है. इस मूवी में शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे.

