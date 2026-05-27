K-Pop और रील्स के जमाने में Gen Z चुपके से सुन रही है 2000s के ये 7 जादुई गाने, लिस्ट देखकर कहेंगे- 'वाह!'

K-Pop और रील्स के जमाने में Gen Z चुपके से सुन रही है 2000s के ये 7 जादुई गाने

Top 7 Bollywood Songs Of 2000s: आज कल की जनरेशन काफी ज्यादा बोल्ड और एडवांस्ड है और उसे हर चीज तड़कती-भड़कती ही पसंद आती है. फिर चाहे वो फिल्में हों या फिर गाने और यही वजह है कि, लोग Gen Z के बारे में सोचते हैं कि, इन्हें तो फास्ट म्यूजिक और रैप पसंद होगा, लेकिन यहां अब एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है.आज एक तरफ जहां हेडफोन पर ब्लैकपिंक या बीटीएस के गाने बज रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही जनरेशन नेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स पर या टूटे दिल को संभालने के लिए चुपके से 2000s के उन गानों में खो जाती है, जिसमें रीमिक्स का शो नहीं, बल्कि रूह और जज्बातों को छूने वाली फीलिंग्स हुआ करती थी. आज ऐसे ही 7 गानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो Gen Z लूप में सुन रहे हैं.