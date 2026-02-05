फ्लॉप कहने वालों के मुंह पर तमाचा है Abhishek Bachchan की ये 7 फिल्में, किरदारों ने हिला डाला था इंटरनेट

1/9





फ्लॉप कहने वालों के मुंह पर तमाचा है Abhishek Bachchan की ये 7 फिल्में Abhishek Bachchan Top 7 Movies: बॉलीवुड के शानदार एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) 5 फरवरी 2026 को अपना 50वां जन्मदिन (Abhishek Bachchan Birthday) मना रहे हैं. वहीं एक्टर को इंडस्ट्री मे 25 साल हो चुके हैं और उन्हें बेस्ट एक्टर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन उनके लिए यहां तक सफर आसान नहीं था उन्होंने कई असफलताओं का सामना करना पड़ा.

Abhishek Bachchan की डेब्यू फिल्म साल 2000 में आई फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू करने वाले अभिषेक बच्चन ने करियर की शुरुआत में कई ऐसी फिल्में दी, जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई लेकिन कुछ फिल्मों के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं से गुजरना पड़ा. इतना ही नहीं उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग भी मिला, लेकिन अभिषेक की ये 7 फिल्में उन्हें फ्लॉप कहने वालों के मुंह पर तमाचा है.

'धूम' में निभाया था यादगार किरदार 'धूम' (Dhoom): साल 2004 में आई ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एसीपी जय दीक्षित का यादगार किरदार निभाया है. आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब और एप्पल टीवी+ पर देख सकते हैं.

यादगार फिल्मों में से एक है 'बंटी और बबली' 'बंटी और बबली' (Bunty Aur Babli): अभिषेक बच्चन के करियर की जबरदस्त फिल्मों में से एक ये मूवी शामिल है, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी. इसमें अभिषेक ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो बिजनेसमैन बनने के सपने देखता है. इसमें वे रानी मुखर्जी के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखे थे. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब और एप्पल टीवी+ पर देख सकते हैं.

'गुरु' से किया ट्रोलर्स का मुंह बंद 'गुरु' (Guru): साल 2007 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है, जिसमें उन्होंने धीरूभाई अंबानी से प्रेरित गुरुकांत देसाई का रोल निभाया है. इसमें उनकी एक्टिंग और किरदार ने ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया था. इसे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और एप्पल टीवी+ पर देख सकते हैं.

क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा 'ब्रीद: इनटू द शैडोज' (Breathe: Into The Shadows): साल 2020 में रिलीज हुई ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है. जिसमें अभिषेक बच्चन ने डॉ. अविनाश सबरवाल का किरदार निभाया है. इस सीरीज में उनकी एक्टिंग को सिर्फ फैंस ने ही नहीं बल्कि, क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

मजेदार लेकिन इम्पैक्टफुल रोल में आए नजर 'दसवीं पास' (Dasvi Pass): 2022 में रिलीज हुई फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को फैन से लेकर ट्रोलर्स तक ने काफी सराहा था. यह एक सोशल कॉमेडी फिल्म है. इसमें अभिषेक ने CM गंगा राम चौधरी का मजेदार लेकिन इम्पैक्टफुल किरदार निभाया है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

इस मूवी में दिखी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस 'घूमर' (Ghoomer): साल 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम की भूमिका निभाई है, जो एक कोच बनता है. इसमें उनकी एक्टिंग उनके करियर के अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

