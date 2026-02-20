Yash के लिए उनके बॉडीगार्ड ने ही रची थी 'मौत की साजिश', जानें Toxic एक्टर का ये दिलचस्प किस्सा

यश के फैंस फिल्म 'टॉक्सिक' देने के लिए एक्साइटेड
साउथ इंडस्ट्री के फिल्म स्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं. उनकी इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर में यश का खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है. अब तो फैंस को अपने पसंदीदा एक्टर की इस फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है. ये 19 मार्च को रिलीज होगी. इसी बीच आपको यश से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं, जिसे जानकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे.