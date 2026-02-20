Yash के लिए उनके बॉडीगार्ड ने ही रची थी 'मौत की साजिश', जानें Toxic एक्टर का ये दिलचस्प किस्सा

1/8





यश के फैंस फिल्म 'टॉक्सिक' देने के लिए एक्साइटेड साउथ इंडस्ट्री के फिल्म स्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं. उनकी इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर में यश का खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है. अब तो फैंस को अपने पसंदीदा एक्टर की इस फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है. ये 19 मार्च को रिलीज होगी. इसी बीच आपको यश से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं, जिसे जानकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे.

यश की फिल्म 'केजीएफ' के दोनों पार्ट ने मचाया था धमाल यश की साल 2018 में फिल्म 'केजीएफ' और साल 2022 में फिल्म 'केजीएफ 2' आई थी. इन दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था. यश की इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस कमाई से मेकर्स को मालमाल कर दिया था.

फिल्म 'केजीएफ' के विलेन ने खींचा था ध्यान यश की इन मूवीज में विलेन गरुड़ा का रोल एक्टर रामचंद्र राजू ने किया था. उनके खतरनाक अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया था. फिल्म 'केजीएफ' के दोनों पार्ट में रामचंद्र राजू के किरदार ने यश के किरदार को कड़ी टक्कर दी थी.

फिल्म 'केजीएफ' के विलेन का यश से था ये रिश्ता फिल्म 'केजीएफ' में विलेन गरुड़ा को यश मार देते हैं लेकिन फिल्म 'केजीएफ 2' में फ्लैशबैक के सीन में उन्हें दिखाया जाता है. लेकिन शायद आप यश और रामचंद्र राजू के फिल्मी रिश्ते के अलावा पर्सनल रिश्ते को नहीं जानते होंगे.

रामचंद्र राजू ने फिल्म 'केजीएफ' से किया डेब्यू एक्टर रामचंद्र राजू ने यश की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'केजीएफ' से डेब्यू किया था. इससे पहले वह करीब 12 साल तक यश के पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर के तौर पर काम करते थे.

रामचंद्र राजू ने की यश के बॉडीगार्ड की नौकरी रामचंद्र राजू ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर यश के साथ काम करने का फैसला किया था और उनके बॉडीगार्ड बन गए. हालांकि, रामचंद्र राजू को एक्टिंग करने का शौक था. फिर साल 2018 में फिल्म 'केजीएफ' के डायरेक्टर प्रशांत नील ने उनके टैलेंट को पहचाना और अपने प्रोजेक्ट से जोड़ लिया.

रामचंद्र राजू ने की जबरदस्त एक्टिंग रामचंद्र राजू ने एक्टिंग की फील्ड में आने के लिए काफी मेहनत की. इसके बाद उन्होंने फिल्म 'केजीएफ' में विलेन गरुड़ा के किरदार निभाया. रामचंद्र राजू की जबरदस्त अदाकारी लोगों को दिल में उतर गई.

