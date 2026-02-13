2026 में आएगी तबाही! ये 8 एक्शन फिल्में थिएटर्स को बना देंगी अखाड़ा, टूटेंगे 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के सारे रिकॉर्ड?

1/10





ये 8 एक्शन फिल्में थिएटर्स को बना देंगी अखाड़ा, टूटेंगे 'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के सारे रिकॉर्ड? 8 Bollywood Upcoming Action Films: साल 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई 'इक्कीस' और 'बॉर्डर 2' जैसी एक्शन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि, इन फिल्मों में एक्शन चरम पर था तो जरा ठहरिए... क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है. एक्शन के दीवानों के लिए असली मार-काट वाली फिल्में तो अभी शुरू होने वाली हैं.

2026 में आएगी तबाही! दरअसल, आने वाले कुछ महीनों में बड़े पर्दे पर ऐसी 8 फिल्में दस्तक देने जा रही हैं, जो न सिर्फ सिनेमाघरों में अखाड़ा बना देंगी, बल्कि कमाई के हर पुराने रिकॉर्ड को भी मलबे में तब्दील करने का दम रखती हैं. तो चलिए जानते हैं वो 8 फिल्में कौन-कौन सी हैं.

फिर तहलका मचाएगी रणवीर सिंह की फिल्म साल 2026 में रिलीज होने वाली एक्शन फिल्मों में सबसे पहला नाम रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' का है. इस फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. वहीं अब इसका दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में तहलका मचाने के लिए तैयार है.

4 साल बाद फिर धमाल मचाएंगे यश 4 साल बाद एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए KGF स्टार यश तैयार हैं. उनकी इस मूवी का रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश करने वाली है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' भी 19 मार्च 2026 को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

बॉक्स ऑफिस पर बजेगा सलमान खान का डंका? इस लिस्ट में सलमान खान स्टारर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम भी शामिल है. अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये मूवी गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प पर आधारित है.

2026 में धमाका करेगी पहली फीमेल स्पाई फिल्म इसी साल दर्शकों को बड़े पर्दे पर पहली फीमेल स्पाई फिल्म 'अल्फा' देखने को मिलेगी. YRF की इस स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के साथ-साथ बॉबी देओल विलेन के रोल में नजर आएंगे. इस मूवी की रिलीज डेट 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है ऐसे में इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का फैंस को इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि ये अप्रैल में ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

रणबीर-विक्की और आलिया की जोड़ी मचाएगी धमाल संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही 'लव एंड वॉर' भी एक एक्शन मूवी है, जिसके अगस्त तक रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी.

कब रिलीज होगी 'मिर्जापुर'? इस लिस्ट में अमेजन प्राइम वीडियो की मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर' का नाम भी शामिल है. जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. खास बात है कि, इस मूवी का फैंस अबतक ओटीटी पर लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इस बार थिएटर में एक्शन और गद्दी की लड़ाई का एक्सपीरियंस करेंगे.

पर्दे पर फिर दिखेगा सनी पाजी का एक्शन अवतार सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' भी इसी इसी साल रिलीज होगी. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इसका फर्स्ट लुक जारी किया था. वैसे तो ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, लेकिन इसमें सनी पाजी का एक्शन अवतार भी देखने को मिला है. ऐसे में इस मूवी का फैंस को बेसब्री से इंतजार हैं.

