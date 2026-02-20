Toxic Teaser Dialogue: टॉक्सिक के खौफनाक टीजर में इन 5 डायलॉग ने मचाया आतंक, Yash का खूनी खेल देख अटकेंगी सांसें

1/8





टॉक्सिक के इन 5 डायलॉग ने मचाया आतंक Toxic Teaser Best Dialogue: केजीएफ से पैन इंडिया स्टार बन सुपरहिट एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है. बीते दिनों जब टॉक्सिक की पहली झलक दिखाई गई थी, तो उसमें बोल्ड सीन की वजह से फिल्म के मेकर्स काफी ट्रोल हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. 1.55 मिनट वाले टॉक्सिक के टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस टीजर में यश का खूनी खेल देख हर किसी की आंखें दंग रह गई है. फिल्म में एक्शन काफी एडवांस होने वाला है और इसकी झलक टीजर में साफ देखने के लिए मिली है लेकिन इस टीजर में 5 ऐसे डायलॉग भी है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आइए आपको एक-एक करके बताते हैं.

टॉक्सिक का पहला डायलॉग टॉक्सिक के टीजर में एक सीन आता है, जिसमें यश का चेहरा तो नहीं दिखता लेकिन उनके हाथ में जलती हुई सिगरेट होती है. इस सीन के बैकग्राउंड में टीजर का पहला डायलॉग गूंजता है. 'इस बार जंग अलग है.

टॉक्सिक का दूसरा डायलॉग टीजर का दूसरा डायलॉग उस सीन के दौरान आता है. जब गन मशीन्स की आवाजें आती हैं और वहीं कार के बगल में यश शराब की बोतल के साथ दिखते हैं. इस दौरान धमाकों के बीच डायलॉग सुनाई देता है.'उनकी मक्कारी भी अलग है.'

टॉक्सिक का तीसरा डायलॉग टॉक्सिक के टीजर में तीसरा डायलॉग तब आता है जब एक्शन सीन में ट्रेन, एयरोप्लेन से लेकर जहाज तक को जोड़ लिया जाता है और तब यश का आधा चेहरा दिखता है. इसी दौरान तीसरा डायलॉग 'सबसे टकराना भारी पड़ेगा' गूंजता है.

टॉक्सिक का चौथा डायलॉग इसके बाद टीजर में चौथा डायलॉग सुनाई देता है, जो बहुत सारे शोर-शराबे के बीच आता है. चौथे डायलॉग में 'जिद छोड़ दो....Give up Raya...it's over.' बोलकर दुश्मन यश को खौफ में डालने की कोशिश करता है.

टक्सिक का सबसे दमदार पांचवां डायलॉग इसके बाद टॉक्सिक का सबसे दमदार डायलॉग आता है, जिसमें यश का पूरा लुक दिखाया जाता है. बाथटब में बैठे बाहर की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, 'It's Over...when I Say It's Over....till then have some manners...f***ing Manners.' ये टीजर का पांचवां डायलॉग है जो सबसे दमदार है.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक बता दें कि यश की फिल्म टॉक्सिक सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हो रही है. ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी. केजीएफ 2 के बाद यश सीधा इस फिल्म में नजर आएंगे.

