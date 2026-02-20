Toxic Teaser Dialogue: टॉक्सिक के खौफनाक टीजर में इन 5 डायलॉग ने मचाया आतंक, Yash का खूनी खेल देख अटकेंगी सांसें

टॉक्सिक के इन 5 डायलॉग ने मचाया आतंक
Toxic Teaser Best Dialogue: केजीएफ से पैन इंडिया स्टार बन सुपरहिट एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है. बीते दिनों जब टॉक्सिक की पहली झलक दिखाई गई थी, तो उसमें बोल्ड सीन की वजह से फिल्म के मेकर्स काफी ट्रोल हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. 1.55 मिनट वाले टॉक्सिक के टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस टीजर में यश का खूनी खेल देख हर किसी की आंखें दंग रह गई है. फिल्म में एक्शन काफी एडवांस होने वाला है और इसकी झलक टीजर में साफ देखने के लिए मिली है लेकिन इस टीजर में 5 ऐसे डायलॉग भी है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आइए आपको एक-एक करके बताते हैं.