कौन है Toxic एक्ट्रेस Beatriz Taufenbach? जिसने ट्रोलिंग के खौफ से डिलीट किया Instagram अकाउंट

1/8





कौन है Toxic एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब साउथ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया था. इस टीजर को देखकर लोगों को लगा था कि ये फिल्म धुरंधर के चार्म को कम कर देगी. हालांकि इस फिल्म की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. खबर है कि एक बोल्ड सीन की वजह से फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. फिल्म टॉक्सिक के टीजर में दिखने वाले इस सीन के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. लोगों ने तो इस सी में दिखने वाली अदाकारा बीट्रिज टॉफेनबैक को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीट्रिज टॉफेनबैक आखिर कौन हैं?

2/8





यहां की रहने वाली हैं बीट्रिज टॉफेनबैक? बता दें बीट्रिज टॉफेनबैक ब्राजिलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं. मॉडल बनने के बाद बीट्रिज टॉफेनबैक ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इस दौरान बीट्रिज टॉफेनबैक को यश के साथ टॉक्सिक में काम करने का मौका मिला.

3/8





लोगों के निशाने पर हैं बीट्रिज टॉफेनबैक यश की फिल्म में बोल्ड सीन्स देने की वजह से बीट्रिज टॉफेनबैक लोगों के निशाने पर आ गई हैं. लोगों का कहना है कि बीट्रिज टॉफेनबैक के ऐसे सीन्स की वजह से लोगों की मानसिकता पर बुरा असर पड़ेगा.

Advertisement

4/8





2014 में बीट्रिज टॉफेनबैक ने शुरू किया था अपना करियर आपको बता दें कि बीट्रिज टॉफेनबैक ने एक मॉडल के तौर पर साल 2014 में अपना करियर शुरू किया था. फिल्म टॉक्सिक के टीजर ने रातों रात बीट्रिज टॉफेनबैक को इंडिया में फेमस कर दिया.

5/8





बीट्रिज टॉफेनबैक ने किया इंस्टाग्राम डिलीट भयंकर ट्रोलिंग के बीच बीट्रिज टॉफेनबैक बुरी तरह से घबरा गई हैं. शायद यही वजह है जो बीट्रिज टॉफेनबैक ने बिना देर किए अपना इंस्टाग्राम पेज डिलीट कर दिया है.

6/8





CBFC ने भी दिया बड़ा बयान बीट्रिज टॉफेनबैक के सीन को लेकर सेंसर बोर्ड ने भी चुप्पी तोड़ी है. सेंसर बोर्ड ने दावा किया है कि बीट्रिज टॉफेनबैक का बोल्ड सीन टीजर के साथ यूट्यूब पर रिलीज किया गया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

Advertisement

7/8





बीट्रिज टॉफेनबैक को खरीखोटी सुना रहे हैं लोग भले ही सेंसर बोर्ड ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया हो लेकिन बीट्रिज टॉफेनबैक के पीछे लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं. इस बार तो लोगों ने सेंसर बोर्ड भी नहीं छोड़ा.

8/8



