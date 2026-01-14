कौन है Toxic एक्ट्रेस Beatriz Taufenbach? जिसने ट्रोलिंग के खौफ से डिलीट किया Instagram अकाउंट

कौन है Toxic एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक?
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब साउथ सुपरस्टार यश की अगली फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया था. इस टीजर को देखकर लोगों को लगा था कि ये फिल्म धुरंधर के चार्म को कम कर देगी. हालांकि इस फिल्म की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. खबर है कि एक बोल्ड सीन की वजह से फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. फिल्म टॉक्सिक के टीजर में दिखने वाले इस सीन के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. लोगों ने तो इस सी में दिखने वाली अदाकारा बीट्रिज टॉफेनबैक को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीट्रिज टॉफेनबैक आखिर कौन हैं?