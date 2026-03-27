TRP Report Week 11: YRKKH और अनुपमा को लगा बड़ा झटका! नए शो ने चटाई धूल, नंबर 1 पर इस शो ने किया कब्जा

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YRKKH और अनुपमा को लगा बड़ा झटका! नए शो ने चटाई धूल TRP Report Week 11: हिंदी टीवी शोज की इस हफ्ते की TRP रिपोर्ट जारी कर दी गई है. सामने आई 11वें वीक की रैकिंग रिपोर्ट में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जहां कुछ शोज टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने लंबी छलांग लगाकर पूरी बाजी ही पलट दी है. लेकिन सबसे बड़ा झटका तो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'अनुपमा' को लगा है, क्योंकि ये दोनों ही सीरियल टॉप 2 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सा शो किस पोजिशन पर है.

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दर्शकों का दिल जीत रही ये अनोखी प्रेम कहानी टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर अनोखी प्रेम कहानी को दिखाने वाला सीरियल 'तुम से तुम तक' (Tum Se Tum Tak) है. इसमें इन दिनों अनु और आर्यवर्धन की परिक्षाएं दिखाई जा रही है, जो वो दोनों शादी के लिए दे रहे हैं. दोनों का अपने प्यार और रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद दर्शकों को खुद से जोड़ रही है और यही वजह है कि, इस शो ने टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

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छठे नंबर पहुंचा एकता कपूर का शो इस लिस्ट में छठे नंबर पर एकता कपूर का सुपरनेचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) है. इस शो की टीआरपी में हर बार हेर-फेर देखने को मिलता है. कभी टॉप पर रहने वाला ये शो आज छठे नंबर पर पहुंच गया है.

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गंगा माई की बिटिया ने कौन से नंबर पर बनाई जगह? 11वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में पांचवे नंबर पर जी टीवी का सीरियल 'गंगा माई की बिटिया' (Ganga Maai Ki Betiyaan) है. इस शो में इन दिनों गंगा माई की बड़ी बेटी सहाना शर्मा की शादी और इस शादी में आने वाली मुसीबतें देखने को मिल रही है, जो दर्शकों के बीच दिलचस्प बढ़ा रही है.

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चौथे पायदान पर आई वसुधा चौथे नंबर पर जी टीवी का पॉपुलर शो 'वसुधा' (Vasudha) ने अपना कब्जा जमाया हुआ है. ये शो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. वसुधा और चंद्रिका के साथ इन दिनों दादी सा के बीच की नोक-झोक दर्शकों का दिल जीत रही है.

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अनुपमा को मिली तीसरे नंबर पर जगह वहीं दूसरी तरफ टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) की रेटिंग में गिरावट देखने को मिल रही है. बावजूद इसके शो ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है. एक समय था जब इस लिस्ट में इस शो का नाम टॉप पर होता था, लेकिन आज ये कभी टॉप 5 से बाहर हो जाता है, तो कभी टॉप 2 से.

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आते ही इस शो ने किया टीआरपी लिस्ट में धमाका टीआरपी लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि, स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के स्पिन ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' (Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badalte Hain) ने आते ही धमाका कर दिया है. शो ने शुरू होते ही 1.9 की शानदार ओपनिंग रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

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नंबर 1 पर स्मृति ईरानी ने बनाई जगह 11वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 की कुर्सी पर एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) का कब्जा बरकरार है. ये शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का सीक्वल है, जिसमें पुरानी और नई पीढ़ियों के टकराव के साथ रिश्तों की कॉम्प्लीकेशन्स को दिखाया जा रहा है.

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