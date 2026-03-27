TRP Report Week 11: YRKKH और अनुपमा को लगा बड़ा झटका! नए शो ने चटाई धूल, नंबर 1 पर इस शो ने किया कब्जा

YRKKH और अनुपमा को लगा बड़ा झटका! नए शो ने चटाई धूल
TRP Report Week 11: हिंदी टीवी शोज की इस हफ्ते की TRP रिपोर्ट जारी कर दी गई है. सामने आई 11वें वीक की रैकिंग रिपोर्ट में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जहां कुछ शोज टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने लंबी छलांग लगाकर पूरी बाजी ही पलट दी है. लेकिन सबसे बड़ा झटका तो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'अनुपमा' को लगा है, क्योंकि ये दोनों ही सीरियल टॉप 2 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सा शो किस पोजिशन पर है.