TRP Report Week 14: अनुपमा की बादशाहत खत्म? इन 2 सीरियल्स ने टॉप 5 में मचाया गदर, इस शो ने रातोंरात बदला TV का इतिहास

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इन 2 सीरियल्स ने टॉप 5 में मचाया गदर TV TRP Report Week 14: ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया ने हिंदी टीवी शो के 14वें हफ्ते के टीआरपी रिपोर्ट्स (TRP Report Week 14) जारी कर दिए हैं, जिसमें काफी उठा-पटक देखने को मिल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, टीवी की दुनिया का पावर गेम अब पूरी तरह से बदल चुका है. सालों से नंबर वन की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठी 'अनुपमा' (Anupma) की सल्तनत को इस बार ऐसी चुनौती मिली है जिसे देख मेकर्स के भी पसीने छूट गए. वहीं टॉप 5 में 2 नए टीवी सीरियल्स (TV Shows) जमकर गदर काट रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सा शो किस पायदान पर है.

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नंबर 1 पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का कब्जा 14वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) पहले पायदान पर बनी हुई है. बता दें कि, ये शो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार नंबर वन पर बना हुआ है. शो की रेटिंग 2.0 है.

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'वसुधा' ने लगाई बड़ी छलांग हालांकि, इस लिस्ट में सबसे बड़ा उलट-फेर तो जी टीवी के शो 'वसुधा' (Vasudha) को लेकर गया. पिछले हफ्ते ये जहां चौथे नंबर पर था वहीं, इस बार ये बड़ी छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पर आ गया है. सीरियल ने इस हफ्ते 1.9 रेटिंग हासिल की है.

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दिल जीत रही मां और बेटियों की कहानी जी टीवी का पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' (Ganga Maai Ki Betiyaan) सीरियल गंगा बेटियों के सपनों और मां के साहस की कहानी है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि, शो ने 14वें हफ्ते में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है और 1.8 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर कब्जा कर लिया है.

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14वें हफ्ते में Anupamaa की क्या रही रेटिंग? वहीं सालों से नंबर 1 पर बनीं 'अनुपमा' (Anupamaa) की अब बादशाहत खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि रूपाली गांगुली का ये शो 14वें सप्ताह में नंबर 1 से चौथे पायदान पर आ गया है. 'अनुपमा' ने 1.7 टीआरपी रेटिंग हासिल की है.

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KRKBRBH को कितनी रेटिंग मिली? वहीं 14वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में एकता कपूर का एक और शो है और ये 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का स्पिन ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' (Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badalte Hain) है. इसमें वृंदा और अंगद की कहानी को दिखाया जा रहा है. बता दें कि, जब ये आने वाला था तब इसकी काफी चर्चा थी और ये नंबर 1 पर था, लेकिन अब 14वें हफ्ते में ये पांचवे नंबर पर आ गया है. इस वीक शो की 1.7 रेटिंग रही है.

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पसंद आ रही 'तुम से तुम तक' की कहानी शरद केलकर और निहारिका चौक्से स्टारर सीरियल 'तुम से तुम तक' (Tum Se Tum Tak) काफी पॉपुलर हो चुका है. इसकी कहानी दर्शकों को अपनी तरफ दिन ब दिन आकर्षित कर रही है, जिसका सबूत इसका 14वें वीक का टीआरपी रिपोर्ट है. शो ने 14वें सप्ताह में 1.7 रेटिंग के साथ नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है.

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खत्म हुआ 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का जादू कर्लस टीवी का पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. हालांकि, अब इसका जादू कम होता नजर आ रहा है. 14वें वीक की टीआरपी लिस्ट में इसे 7वें नंबर पर जगह मिली है. बता दें कि, इस हफ्ते शो को 1.6 की रेटिंग मिली है.

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TMKOC को 14वें हफ्ते कितनी रेटिंग मिली? वहीं आठवें नंबर पर पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) है. सालों से ये शो अपनी कॉमेडी कंटेंट से दर्शकों का मनोरंजन करता चला आ रहा है, लोग इसके किरदारों को काफी पसंद करते हैं और यही वजह है कि, 14वें सप्ताह भी ये टॉप 10 की लिस्ट में 8वें नंबर पर 1.6 की रेटिंग के साथ बनी हुआ है.

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Udne Ki Aasha को मिली सबसे कम रेटिंग टीआरपी लिस्ट में 9वें नंबर पर 'उड़ने की आशा' (Udne Ki Aasha) है. इस शो को इस हफ्ते महज 1.5 की रेटिंग मिली है और इसी के साथ इसने 9वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है.

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