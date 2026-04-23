'सास भी कभी बहू थी 2' की बादशाहत को टक्टर देने की फिराक में 17 साल पुराना ये शो, नई टीआरपी लिस्ट ने उड़ाए होश!

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'सास भी कभी बहू थी 2' की बादशाहत को टक्टर देगा 17 साल पुराना ये शो? TRP Report Week 15: टेलीविजन (TV) की दुनिया में कौन सा सीरियल दर्शकों को अपना दीवाना बना रहा है और वो लोगों को कितना पसंद आ रहा है, इसके लिए हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट जारी की जाती है. इसी कड़ी में अब BARC इंडिया ने 15वें सफ्ताह (TRP Report Week 15) की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है. जहां 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) अभी भी 1 नंबर पर अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 17 साल पुराना शो तुलसी को कड़ी टक्कर देने की फिराक में हैं. तो चलिए एक नजर टीआरपी रिपोर्ट पर डालते हैं.

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टॉप पर कायम है तुलसी की बादशाहत टीआरपी रिपोर्ट की टॉप पर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) का नाम है. ये पिछले काफी समय से मजबूती से पहले नंबर पर बना हुआ है और 15वें हफ्ते भी इसने अपनी बादशाहत बचाए रखी है.

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दूसरे नंबर पर बनी हुई है Vasudha रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर जी टीवी का शो 'वसुधा' (Vasudha) है. ये रोमांटिक ड्रामा शो इन दिनों बेहद इंट्रेस्टिंग मोड पर है. फिलहाल इसमें वसुधा के ससुर प्रभात सिंह चौहान के निधन के इर्द-गिर्द की कहानी दिखाई जा रही है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.

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इस शो ने लगाई लंबी छलांग वहीं पिछले काफी समय से टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 से बाहर चल रहा 17 साल पुराना शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) ने बड़ी छलांग लगाई है. शो ने 15वें हफ्ते तीसरे नंबर अपनी जगह बनाकर मेकर्स को हैरान कर दिया है.

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टॉप 4 में बनी है 'अनुपमा' वहीं अगर बात करें रूपाली गांगुली स्टारर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) की तो दर्शक अब इससे थोड़ा बोर होते नजर आ रहे हैं, जिसका असर हर बार की टीआरपी रिपोर्ट में साफ दिखता है. हालांकि, 15वें हफ्ते इसमें मामूली सुधार देखने को मिल रहा है. टॉप 5 से बाहर हो चुके इस शो ने इस बार 4 स्थान प्राप्त किया है.

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पांचवें नंबर पर है अंगद-वृंदा की लव स्टोरी पिछले दूसरे नंबर पर जगह बनाने वाला एकता कपूर का शो 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' (Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badalte Hain) का जादू इस बार फीका पड़ता दिखाया दिया. जिसका नतीजा ये हुआ कि, 15वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में इस पांचवे नंबर पर देखा गया.

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'गंगा माई की बेटियां' को लगा तगड़ा झटका 14वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में टॉप 4 में अपनी जगह बनाने वाला जी टीवी का पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' (Ganga Maai Ki Betiyaan) को इस बार तगड़ा झटका लगा है. ये शो तीसरे नंबर से खिसककर सीधे छठे नंबर पर आ गिरा है.

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सातवें नंबर पर इस शो ने बनाई जगह टीवी का पॉपुलर फैमिल ड्रामा सो 'उड़ने की आशा' (Udne Ki Aasha) इस बार सातवें नंबर है. इसके हालिया एपिसोड्स में दिखाया गया था कि, कैसे परिवार में रिश्तों में दरारें और गुस्सा बढ़ गया है और कहानी में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है. हालांकि, ये शो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में थोड़ा ढीला पड़ता नजर आ रहा है.

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टॉप 5 से आठवें नंबर पर आया 'तुम से तुम तक' 15वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में 'तुम से तुम तक' (Tum Se Tum Tak) को भी झटका लगा है. शो जहां पिछले हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में था वहीं इस सप्ताह ये आठवें पायदान पर आ गया है.

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Naagin 7 में आया थोड़ा सुधार मोस्ट पॉपुलर सुपरनैचुर शो 'नागिन 7' (Naagin 7) पिछले काफी वीक से टीआरपी के मामले में बदनसीब थी. हालांकि, 15वें हफ्ते इसकी रेटिंग में थोड़ा सुधार हुआ है इसने नौवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

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