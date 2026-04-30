TRP लिस्ट में हुआ बड़ा उलटफेर! 16वें हफ्ते औंधे मुंह गिरी 'अनुपमा', 'नागिन 7' का भी हुआ बुरा हाल; देखें टॉप 10 शो

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16वें हफ्ते औंधे मुंह गिरी 'अनुपमा', 'नागिन 7' का भी हुआ बुरा हाल TRP Report Week 16: टीवी शोज की लेटेस्ट वीकली TRP रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें इस हफ्ते जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है. जहां कभी टीआरपी लिस्ट में टॉप पर राज करने वाले शोज इस हफ्ते अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं वहीं नए टीवी शोज टीआरपी लिस्ट में तहलका मचा रहे हैं. 16वें हफ्ते में जहां 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) नंबर वन पर कब्जा जमाए हुए हैं, वहीं पॉपुलर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) टॉप 3 से भी बाहर हो गया है. तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन सा शो किस नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाया है.

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'क्योंकि सास...2' का दबदबा कायम टीवी शोज की लेटेस्ट वीकली रिपोर्ट में एकता कपूर का फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) अपनी बादशाहत लगातार बनाए हुए है. 16वें हफ्ते में भी ये शो 1.8 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है.

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दूसरे नंबर पर है चुलबुली 'वसुधा' दूसरे नंबर पर जी टीवी का शो 'वसुधा' (Vasudha) अपनी पकड़ बनाए हुए है. शो एक चुलबुली और साधारण गांव की लड़की की लाइफ पर बना है, जिसे एक रईस बिजनेसमैन से प्यार हो जाता है. ये शो दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है कि, ये 1.7 की रेटिंग के साथ दूसरे नबंर बना हुआ है.

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मां-बेटियों की कहानी ने तीसरे नंबर पर बनाई जगह वहीं जी टीवी का एक और शो 'गंगा माई की बेटियां' (Ganga Maai Ki Betiyaan) भी टॉप 3 में बना हुआ है. 16वें हफ्ते की लिस्ट में सरगुन मेहता द्वारा प्रोड्यूस ये शो 1.7 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है.

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लगातार गिरती जा रही 'अनुपमा' की टीआपी वहीं कलर्स का पॉपुलर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) एक समय में टॉप पर रहता था, लेकिन अब इसकी हालत खराब होती जा रही है. लतागार टीआरपी लिस्ट में इसका बुरा हाल होता जा रहा है. 16वें हफ्ते में ये शो 1.6 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर अपनी साख बचाने की कोशिश में लगी हुई है.

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दर्शकों को भा रही अन्नू और आर्या की प्रेम कहानी पांचवें नंबर पर टीवी शो 'तुम से तुम तक' (Tum Se Tum Tak) ने 1.6 रेटिंग के साथ जगह बनाई है. इन सभी टॉप 5 सीरियल्स के बीच काफी कड़ी टक्कर चल रही है खासकर 'अनुपमा' अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी हुई है.

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छठे नंबर पर एकता कपूर का शो कायम टीआरपी लिस्ट में एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन-ऑप इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है. सीरियल 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' (Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badalte Hain) को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. ये शो 1.5 रेटिंग के साथ छठे नंबर पर जगह बनाई है.

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सातवें नबंर पर बना है 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' वहीं सातवें नंबर पर टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'यह रिश्ता क्या कहलता है'(Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) . ये सीरियल पिछले कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता चला आ रहा है. इसके अभी तक कई सीजन आ चुके हैं. फिलहाल इसका चौथा सीजन चल रहा है, जो 1.5 रेटिंग के साथ सातवें नंबर पर बना हुआ.

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8वें नंबर पर 'उड़ने की आशा' ने बनाई जगह 16वें हफ्ते की लिस्ट में 1.5 रेटिंग के साथ टीवी शो 'उड़ने की आशा' (Udne Ki Aasha) आठवें नंबर पर बना हुआ है. ये एक मराठी बैकग्राउंड पर आधारित पारिवारिक ड्रामा वाला शो है, जिसमें एक जिम्मेदार पत्नी और गैर-जिम्मेदार पति को सुधारने और परिवार में प्यार और सम्मान पाने के संघर्ष की कहानी को बयां करता है.

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कैसा रहा 'नागिन 7' का हाल? वहीं एकता कपूर के सुपरनैचुर पॉपुलर शो 'नागिन' का सातवां सीजन (Naagin 7) इन दिनों प्रीमियर हो रहा है, लेकिन इस बार ये शो दर्शकों पर अपना जादू दिखाने में नाकाम रहा और यही वजह है कि, ये लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 के बाहर ही रहा है. वहीं 16वें हफ्ते ये नौवें नंबर 1.4 रेटिंग के साथ बना हुआ हा.

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