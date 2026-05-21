TRP Report Week 19: 'क्योंकि सास...' ने बचाई अपनी गद्दी, तो इस शो के शुरू हुए अच्छे दिन; कौन सा शो बना नंबर 1?

'क्योंकि सास...' ने बचाई अपनी गद्दी, तो इस शो के शुरू हुए अच्छे दिन

TRP Report Week 19: ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया ने टीवी शोज की इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है. जहां इस बार भी स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' नंबर वन की गद्दी पर कब्जा करने में नाकाम रहा, वहीं सालों पुराने एक शो ने लंबी छलांग लगाई है. ऐसे में आइए जानते हैं की टीवी की टीआरपी की 19वें हफ्ते की रिपोर्ट में कौन से शो ने नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है.