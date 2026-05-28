TRP Week 20: पलट गई पूरी टीआरपी लिस्ट! Anupamaa और Kyunki Saas 2 का खेल खत्म, नंबर 1 की गद्दी पर बैठा यह नया शो

Anupama और Kyunki Saas 2 का खेल खत्म

TRP Report Week 20: छोटे पर्दे की दुनिया में इस हफ्ते एक ऐसा बड़ा भूचाल आया है, जिसने टीवी के बड़े-बड़े मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है. बार्क की तरफ से जारी की गई 20वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट ने इस बार पूरे एंटरटेनमेंट जगत को सन्न कर दिया है. सालों से दर्शकों के दिलों और टीआरपी चार्ट पर राज करने वाली 'अनुपमा' (Anupamaa) की रूपाली गांगुली का जादू इस बार पूरी तरह से फीका पड़ता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए कलेवर के साथ लौटे स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) को भी दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है. इन दोनों महा-शोज का खेल खत्म करने वाला कोई बुरा शो नहीं बल्कि बिल्कुल नया-नवेला सीरियल है जो अब नंबर 1 की गद्दी पर कब्जा जमाए हुए है.