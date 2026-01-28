इस एक्टर के लिए चेहरा बना मुसीबत, ज्यादा हैंडसम होने की वजह से डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट; अब लाखों दिलों पर करता है राज

1/9





ज्यादा हैंडसम होने की वजह से डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट Nakuul Mehta Reveals Rejected By Filmmaker: एक्टिंग करियर में कदम रखने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही नहीं बल्कि, एक अच्छी बॉडी और गुड लुकिंग होना भी बेहद जरूरी होता है और अगर किसी एक्टर में ये तीनों चीजें हैं, तो सफलता उसके कदम चूमती है. यही वजह है कि, अक्सर देखने को मिलता है कि, एक्टर्स अपने लुक्स और बॉडी को निखारने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन यही सुंदरता एक एक्टर के लिए अभिशाप बन गया.

इस एक्टर के लिए अपना ही चेहरा बना अभिशाप? जी हां...आपने सही पढ़ा एक एक्टर के लिए उसकी खूबसूरती ही उसके रिजेक्शन का कारण बन गई, जिसका खुलासा एक्टर ने खुद किया है. दरअसल, एक डायरेक्टर ने उस एक्टर को ये कह कर रिजेक्ट कर दिया था कि, 'तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो.' दरअसल, ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि टीवी से लेकर वेब सीरीज तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले नकुल मेहता है, जो आज लाखों दिलों पर राज करते हैं.

Nakuul Mehta की पहली फिल्म कौन सी थी? नकुल मेहता (Nakuul Mehta) ने अपने सिने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म 'अभिमानी' से की थी. इसके बाद साल 2008 में वे हिंदी फिल्म 'हाल-ए-दिल' में बतौर लीड हीरो नजर आए थे. हालांकि, इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और वो बॉलीवुड से दूर हो गए.

Nakuul Mehta का खुलासा कर देगा हैरान हाल ही में एक्टर ने News18 से बातचीत में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. नकुल ने बताया कि, 'एक बार उन्हें बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला था. एक पॉपुलर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया था.'

कौन सी थी वो फिल्म? 'वो फिल्म किसी का सीक्वल था. मैं बहुत खुश था, क्योंकि सबकुछ फाइनल हो चुका था. फोटोशूट तक हो गया था. डेट्स पर भी बात हो गई थी, लेकिन इसके बाद एक कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी.'

'तुम बहुत ज्यादा ही हैंडसम हो' एक्टर ने आगे बताया कि, 'वो एक वर्कशॉप में थे और उनके पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि इस रोल के लिए तुम बहुत ज्यादा ही हैंडसम हो.' फिल्म में उन्हें राजस्थान के एक राजा का रोल निभाना था.

Nakuul Mehta को क्यो किया था रिजेक्ट? नकुल ने कहा, 'मैंने सुन तो लिया, लेकिन मैं हैरान इस बात के लिए था कि राजा के रोल के लिए मेरी शक्ल का उस रोल से क्या लेना-देना है, लेकिन सच तो ये था कि उनके पास मुझे रिजेक्ट करने का कोई और बहाना नहीं था.'

कौन था वो डायरेक्टर-प्रोड्यूसर नकुल मेहता ने आगे बताया कि, उन्हें इस फिल्म से बाहर तो कर दिया, लेकिन वो फिल्म आजतक नहीं बनी. इंटरव्यू में एक्टर ने उस डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि हाल ही में वो जेल गए थे.

