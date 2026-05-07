TV की इस हसीना के लिए खूबसूरती ही बन गई थी अभिशाप! 'गोरा' होने की वजह से झेले रिजेक्शन, अब रोहित शेट्टी के शो में लगाएगी आग

TV की इस हसीना के लिए खूबसूरती ही बन गई थी अभिशाप!

Guess Who This TV Actress: ग्लैमर और पर्दे की दुनिया में जहां हर कोई पिक्चर परफेक्ट दिखने की रेस में लगा है, वहीं एक ऐसी हसीना भी है, जिसके लिए उसका हुस्न और उसकी खूबसूरती ही तरक्की की राह का रोड़ा बन गया था. सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इस एक्ट्रेस को उसकी खूबसूरती और 'गोरे' होने की वजह से सालों तक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था. हालांकि, आज ये एक पॉपुलर शो का हिस्सा हैं और जल्द ही रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन (Khatron Ke Khiladi 15) में भी आग लगाती नजर आएंगी.