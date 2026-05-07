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  • TV की इस हसीना के लिए खूबसूरती ही बन गई थी अभिशाप! 'गोरा' होने की वजह से झेले रिजेक्शन, अब रोहित शेट्टी के शो में लगाएगी आग