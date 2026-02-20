Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi TRP: इन 7 खूबियों के चलते Anupama के जबड़े से तुलसी ने छीनी गद्दी, लात मारकर नॉयना को किया बाहर

इन 7 खूबियों के चलते Anupama के जबड़े से तुलसी ने छीनी गद्दी
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के हिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक बार फिर से टीआरपी में नंबर वन की गद्दी को हासिल कर लिया है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में अनुपमा और नागिन 7 जैसे शोज को सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने पछाड़ दिया है. इसी के साथ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने टीआरपी पर राज करना शुरू कर दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन 7 खूबियों के चलते सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को टीआरपी में नंबर वन का ताज मिल गया है.