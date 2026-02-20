Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi TRP: इन 7 खूबियों के चलते Anupama के जबड़े से तुलसी ने छीनी गद्दी, लात मारकर नॉयना को किया बाहर

1/8





इन 7 खूबियों के चलते Anupama के जबड़े से तुलसी ने छीनी गद्दी अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के हिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक बार फिर से टीआरपी में नंबर वन की गद्दी को हासिल कर लिया है. इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में अनुपमा और नागिन 7 जैसे शोज को सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने पछाड़ दिया है. इसी के साथ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने टीआरपी पर राज करना शुरू कर दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन 7 खूबियों के चलते सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को टीआरपी में नंबर वन का ताज मिल गया है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी तेजी से रही है बढ़ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी को एकता कपूर तेजी से बढ़ाती हैं. यही वजह है जो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी बोझिल महसूस नहीं होती. अनुपमा में एक एक ट्रैक कई महीनों तक खींच देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुपमा में प्रार्थना बीते एक साल से मां नहीं बन पाई है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हुआ नॉयना का पत्ता साफ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में मिहिर ने नॉयना को अपने घर से जाने के लिए कह दिया है. ऐसा करने से पहले मिहिर, तुलसी और नॉयना के बीच खूब ड्रामा हुआ है. ऐसे में टीआरपी तो आनी ही थी.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को मिला लीप का फायदा कुछ समय पहले ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में लीप आया. लीप के सहारे सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मेकर्स ने कहानी में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका फायदा अब दिखाई दे रहा है.

तगड़े तगड़े डायलॉग्स मार रही है तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में वापस आने के बाद तुलसी एक से बढ़कर एक डायलॉग्स मार रही है. ऐसे में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग आना तो बनता ही है.

तुलसी की वापसी ने बढ़ाई रेटिंग हाल ही में तुलसी ने शांति निकेतन में वापसी की है. तुलसी ने आते ही नॉयना का जीना हराम कर दिया. जब भी नॉयना बोलना शुरू करती है, वैसे ही तुलसी उसके आसपास पहुंच जाती है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में आ रहे हैं तेजी से बदलाव इस समय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. 2 दिनों में ही तुलसी बापजी की पोती को अपने घर की बहू बना लाई है. इससे तेज भला और क्या हो सकता है.

