TV TRP Report Week 6: नागिन 7 की रेटिंग को भयंकर झटका, Anupama से छिनी नंबर 1 की गद्दी; Top 5 में इस शो ने पलटा गेम

टीआरपी में बदलाव, इस शो ने बिगाड़ा अनुपमा-नागिन 7 का गेम TV TRP Report Week 6: बार्क की तरफ से इस साल के 6 हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. अनुपमा टॉप पर किसी तरह बनी हुई थी लेकिन एक बार फिर अनुपमा से ये गद्दी छिन गई है लेकिन नागिन 7 की हालत भी काफी ज्यादा खराब है. ये शो पहले हफ्ते में टॉप पर रहा था लेकिन अब नागिन 7 टॉप 5 से बाहर हो गया है. इस हफ्ते एक सीरियल ने पूरी टीआरपी लिस्ट को हिला दिया है. आइए आपको टीआरपी के टॉप शोज के नाम बताते हैं, जिसमें काफी कुछ बदला है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी को मिली पहली पोजिशन क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस हफ्ते पहले नंबर पर रही है. फैंस को अनुपमा से ज्यादा अब तुलसी की कहानी पसंद आ रही है. तुलसी और मीहिर का ड्रामा टीआरपी बटोरने में कामयाब हो रहा है. सीरियल को इस हफ्ते 1.9 रेटिंग मिली है.

तुम से तुम तक ने जीता फैंस का दिल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर तुम से तुम तक है. इस सीरियल ने अनुपमा की छुट्टी कर दी और खुद दूसरे नंबर पर आ गया है. शरद केलकर का ये सीरियल दर्शकों का खास ध्यान खींच रहा है. सीरियल 1.8 रेटिंग के साथ लोगों का फेवरेट बना हुआ है.

अनुपमा को लगा झटका अनुपमा की रेटिंग को तगड़ा झटका लगा है. ये शो टीआरपी की लिस्ट में 1.8 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है. शो में अनुपमा अपने बापू जी के दोस्त का परिवार सुधारने में लगी है और ये ट्विस्ट लोगों को खास पसंद नहीं आया.

चौथी पोजिशन पर गंगा माई की बेटियां जी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां फैंस का दिल जीत रही है. इस सीरियल ने टॉप 5 में जगह बनाकर मेकर्स को खुश कर दिया है. 1.8 रेटिंग के साथ गंगा माई की बेटियां चौथे नंबर पर आया है.

टॉप 5 में वसुधा की जगह पक्की टीवी के पॉपुलर सीरियल वसुधा को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इस हफ्ते 1.7 रेटिंग के साथ ये शो पांचवें नंबर पर आया है. यानी सीरियल ने टॉप 5 में जगह बना ली है. ये शो काफी समय से अपनी गद्दी छोड़ नहीं रहा है.

नागिन 7 की हालत खराब एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 ने पहले हफ्ते में कमाल दिखा दिया था. ये शो नंबर 1 की पोजिशन पर आया था लेकिन धीरे धीरे शो की रेटिंग गिर रही है और अब नागिन 7 टॉप 5 से बाहर हो गया है. इस हफ्ते सीरियल को 1.6 रेटिंग के साथ छठा स्थान मिला है.

