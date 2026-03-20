TRP List: इस शो ने छीनी Anupama के जबड़े से नंबर वन की गद्दी, Naagin 7 का हुआ ये हाल
TRP List: इस शो ने छीनी Anupama के जबड़े से नंबर वन की गद्दी, Naagin 7 का हुआ ये हाल
Naagin 7, Anupama, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, YRKKH Position in TRP: इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट रिलीज कर दी गई है. नागिन 7, अनुपमा, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स इस हफ्ते टीआरपी में धमाल मचा रहे हैं.
कुछ देर पहले ही इस हफ्ते की कुछ देर पहले ही रिलीज हो चुकी है. इस बार नागिन 7 की हालत खराब हो चुकी है. टॉप 5 में इस शो को जगह नहीं मिली है. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की भी रेटिंग गिर गई है. अनुपमा की हालत लगातार गिरती चली जा रही है. इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम से तुम तक, वसुंधा, तुम से तुम तक और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज की रेटिंग में धमाल मचा रहे हैं. तो फिर देर किस बात की... जानते हैं कि इस हफ्ते किन शोज ने टीआरपी में गदर काटा हुआ है.
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क्योंकि सास भी कभी कभी बहू थी के हाथ लगी गद्दी
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस हफ्ते भी सीरियल अनुपमा की जगह को हाथ से नहीं जाने दिया है. तुलसी के वापस आने की खबर ने शो की रेटिंग को ही बढ़ाकर रख दिया है.
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अनुपमा को मिली है ये पोजिशन
इस हफ्ते रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की नंबर 2 से काम चलाना पड़ रहा है. शो में सचिन त्यागी की एंट्री होने के बाद भी अनुपमा की रेटिंग में खास बदलाव नहीं आए हैं.
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सीरियल 'तुम से तुम तक' के भी आए मजे
जीटीवी के सीरियल तुम से तुम तक ने इस हफ्ते नंबर 3 पर कब्जा कर रखा है. तुम से तुम तक की कहानी ने पहले ही एपिसोड से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था जो कि अब भी जारी है.
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सीरियल तारक मेहता का उल्टा ने दिखाया अपना दमखम
सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए है. ये शो इस हफ्ते नंबर 4 पर धमाल मचा रहा है. इससे पता चलता है कि इस शो को लोग अब भी कितना पसंद करते हैं.
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वसुधा को मिली टॉप 5 में जगह
सीरियल वसुधा ने इस हफ्ते सारे शोज की बैंड बजा रहा है. अनुपमा को छोड़कर लोग वसुधा जैसे शोज देखना पसंद कर रहे हैं. यही वजह है जो ये शो इस हफ्ते नंबर 5 पर आ बैठा है.
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ये रिश्ता क्या कहलाता है की हो गई ये हालत
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को इस बार नंबर 6 से काम चलाना पड़ रहा है. ये शो चाहकर भी अपने फैंस का दिल नहीं जीत पा रहा है. शायद फैंस अब अरमान अभिरा से बोर हो गए हैं.
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उड़ने की आशा को मिली ये पोजिशन
साइली के शो उड़ने की आशा को नंबर 7 की टीआरपी में पोजिशन मिली है. इस शो में लगातार ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे है. यही वजह है जो उड़ने की आशा को लोग अब भी पसंद कर रहे हैं.