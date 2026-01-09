TV TRP: इन 7 खूबियों के चलते TRP में गर्दा उड़ा रहा है Naagin 7, अब आई Tulsi और Anupama के रोने की बारी

इन 7 खूबियों के चलते TRP में गर्दा उड़ा रहा है Naagin 7
नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी का सुपरहिट नागिन 7 में इस समय टीआरपी में बवाल मचा रहा है. नागिन 7 की कहानी में एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं. 2 हफ्ते होते ही नागिन 7 ने टीआरपी में बवाल खड़ा कर दिया है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि नागिन 7 ने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसकी वजह से अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग पर खतरा मंडराने लग गया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको नागिन 7 की ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से एकता कपूर का ये शो टीआरपी पर राज कर डालेगा.