TV TRP: इन 7 खूबियों के चलते TRP में गर्दा उड़ा रहा है Naagin 7, अब आई Tulsi और Anupama के रोने की बारी

इन 7 खूबियों के चलते TRP में गर्दा उड़ा रहा है Naagin 7 नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी का सुपरहिट नागिन 7 में इस समय टीआरपी में बवाल मचा रहा है. नागिन 7 की कहानी में एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं. 2 हफ्ते होते ही नागिन 7 ने टीआरपी में बवाल खड़ा कर दिया है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि नागिन 7 ने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसकी वजह से अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग पर खतरा मंडराने लग गया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको नागिन 7 की ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से एकता कपूर का ये शो टीआरपी पर राज कर डालेगा.

कमाल है नागिन 7 की कहानी नागिन 7 में अब तक भी सास बहू की लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है. बल्कि नागिन 7 की कहानी में कई लेयर्स हैं जिन पर से एक एक करके पर्दा हटाया जा रहा है. नागिन 7 बाकी शोज से थोड़ा हटकर नजर आ रहा है.

जबरदस्त हैं नागिन 7 के ग्राफिक्स नागिन 7 के ग्राफिक्स काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं. हाल ही में अनंता भेड़िए के साथ लड़ती नजर आई थी. वहीं नागिन भी अपना अवतार लोगों को दिखा चुकी है. इन सीन्स के ग्राफिक्स कमाल लग रहे हैं.

फैंस को पसंद आ रही है कि आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी नागिन 7 के मेकर्स आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी को भुनाने की खूब कोशिश कर रहे हैं. तभी तो चार एपिसोड खत्म होते होते नागिन 7 में आर्यमान और अनंता को रोमांस करवा दिया गया.

नागिन 7 में दिखा महाकुंभ का एंगल बीते साल महाकुंभ ने लोगों का खूब मनोरंजन किया था. यही वजह है जो नागिन 7 के मेकर्स ने महाकुंभ का जिक्र शो में किया है. हालांकि अब भी ये राज खुला नहीं है कि नागिन का महकुंभ से क्या लेना देना है.

नागिन 7 के मेकर्स ने कर रखा है फैंस को कंफ्यूज नागिन 7 के फैंस को पूरे 2 एपिसोड्स का समय लग गया ये समझने में कि पूर्वी ही अनंता है. एकता कपूर जानती हैं कि नागिन की कहानी को किस तरह से घुमाया जा सकता है, तभी तो फैंस भी नागिन 7 में खूब दिमाग लगाते हैं.

अनंता और पूर्वी की कहानी में रोज हो रहे हैं रोज खुलासे अनंता और पूर्वी की कहानी में अब तक भी ये समझ नहीं आया है कि असली विलेन कौन है. जिसे देखो नागिन 7 में विलेन की तरह हरकत कर रहा है. यही वजह है जो नागिन 7 की कहानी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. चौथे ही एपिसोड में मेकर्स ने पूर्वी को प्रेग्नेंट कर दिया.

