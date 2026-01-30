TV TRP: Naagin 7 ने छीना Anupama के जबड़े से नंबर वन का ताज, Tulsi का भी हो गया ऐसा हाल

1/8





टीआरपी में नागिन का चला जादू इस हफ्ते की टीआरपी कुछ देर पहले ही रिलीज हो चुकी है. इस बार कुछ ऐसा हो गया है जिसका अंदाजा फैंस, को पहले से ही लग गया था. नागिन 7 ने टीआरपी के मामले में अनुपमा को पछाड़ दिया है. अनुपमा के अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम से तुम तक, वसुंधा, तुम से तुम तक और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज की रेटिंग में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हालांकि नागिन 7 ने नंबर पर कब्जा कर सबको सदमा दे डाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि टीवी टीआरपी में कि किन शोज के नाम का बोलबाला देखने को मिल रहा है.

नागिन 7 ने मचाया बवाल एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 ने एक बार से साबित कर दिया है कि फैंस के दिलों पर राज कौन कर रहा था. साल के शुरु से ही नागिन 7 की नजर नंबर वन की गद्दी पर बनी हुई है.

क्योंकि सास भी कभी कभी बहू थी ने भी दे डाली अनुपमा को पटखनी नागिन के साथ साथ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस हफ्ते भी सीरियल अनुपमा को पछाड़ दिया है. इस बार तुलसी का ये शो नंबर 2 से काम चला रहा है.

अनुपमा की हालत हुई खराब इस हफ्ते भी रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की नंबर 3 से काम चलाना पड़ रहा है. शो में लाख ड्रामा होने के बाद भी ये शो लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है.

टॉप 3 में नहीं जा सका सीरियल 'तुम से तुम तक' इस हफ्ते जी टीवी के सीरियल तुम से तुम तक ने 4 नंबर पर कब्जा कर रखा है. तुम से तुम तक की कहानी समय के साथ और भी दिलचस्प होती चली जा रही है.

वसुधा को मिली टॉप 5 में जगह सीरियल वसुधा भी अब तक हार नहीं मानी है. ये शो इस हफ्ते सारे शोज की बैंड बजा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा के अलावा भी लोग वसुधा जैसे शोज को अपना प्यार दे रहे हैं.

गंगा मां की बेटियां का हो चुका है ऐसा हाल सीरियल गंगा मां की बेटियां की रेटिंग में लगातार गोते लगाती रहती है. गंगा मां की बेटियां ने इस हफ्ते 6 नंबर पर अपनी धाक जमा रखी है. सीरियल गंगा मां की बेटियां को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

