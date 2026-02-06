TV TRP: इन 7 खूबियों के चलते नंबर वन बना Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Naagin 7 और Anupama की हुई छुट्टी

इन 7 खूबियों के चलते नंबर वन बना सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीआरपी में एक बार फिर से नंबर वन की गद्दी पर जा बैठा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने नागिन 7 और अनुपमा को भी पछाड़ दिया है. काफी समय बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग में इतना उछाल देखने को मिल रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये शो नंबर वन की गद्दी पर जा बैठा.