TV TRP: इन 7 खूबियों के चलते नंबर वन बना Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Naagin 7 और Anupama की हुई छुट्टी

इन 7 खूबियों के चलते नंबर वन बना सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीआरपी में एक बार फिर से नंबर वन की गद्दी पर जा बैठा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने नागिन 7 और अनुपमा को भी पछाड़ दिया है. काफी समय बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग में इतना उछाल देखने को मिल रहा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये शो नंबर वन की गद्दी पर जा बैठा.

दौड़ लगा रही है सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में रोज कहानी बदल जाती है. बाकी शोज से अलग सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. यही वजह है जो ट्विस्ट और टर्न्स कहानी में आ रहे हैं और मेकर्स शो के प्रोमोज शेयर करने से भी बहुत बचते हैं.

फैंस को है तुलसी और मिहिर के मिलन का इंतजार सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में फैंस को तुलसी और मिहिर के मिलन का इंतजार है. इन दोनों को साथ देखने के लिए ही फैंस रोज सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी देखते हैं.

परी भी गई है सुधर परी के सुधरते ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में बड़े बदलाव आ गए. फैंस लंबे समय से परी के सुधरने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में परी ने सुधरकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग को बढ़ा दिया है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक साथ चल रही हैं कई लव स्टोरीज आपको बता दें कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय कई लव स्टोरीज चल रही हैं. मिहिर- तुलसी, ऋतिक- मुन्नी, अंगद-वृंदा और अब तो कहानी में बापजी की पोती की भी एंट्री हो गई है.

रणविजय, नॉयना और मिताली ने कर रखा है सबका जीना हराम किसी सीरियल में अगर विलेन न हो तो मजा ही नहीं आता है. रणविजय, नॉयना और मिताली ने मिलकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी को उलझा रखा है. तुलसी रोज अपने किसी न किसी दुश्मन से पंगा लेती रहती है.

दूसरी अनुपमा है तुलसी तुलसी भी अब दूसरी अनुपमा बन गई है. तुलसी को पता है कि भारतीय नारी में कितनी ताकत होती है. तभी तो आने वाले एपिसोड में भी तुलसी अनुपमा की तरह डंडा उठाने वाली है.

