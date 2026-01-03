TV TRP: Tulsi ने फिर छीनी Anupama के जबड़े से नंबर वन की गद्दी, एक दूसरे की गर्दन काटने निकले ये टॉप शोज

टीआरपी में फिर देखने को मिला बड़ा उलटफेर
नए साल के मौके पर इस हफ्ते की टीआरपी को रिलीज कर दिया गया है. इस हफ्ते टीआरपी में सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने धमाल मचा दिया है. सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वजह से पूरी टीआरपी की लिस्ट की शक्ल ही बदल चुकी है. इस हफ्ते अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम से तुम तक, वसुंधा, तुम से तुम तक और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज ने टॉप 10 शोज में अपनी जगह बना लिया है. हालांकि टॉप 5 शोज के बीच इस हफ्ते बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. तो फिर देर किस बात की... अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन शोज के बारे में बताएंगे जो कि टीआरपी में अपनी धाक जमाए हुए हैं.