TV TRP: Tulsi ने फिर छीनी Anupama के जबड़े से नंबर वन की गद्दी, एक दूसरे की गर्दन काटने निकले ये टॉप शोज

1/8





टीआरपी में फिर देखने को मिला बड़ा उलटफेर नए साल के मौके पर इस हफ्ते की टीआरपी को रिलीज कर दिया गया है. इस हफ्ते टीआरपी में सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने धमाल मचा दिया है. सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वजह से पूरी टीआरपी की लिस्ट की शक्ल ही बदल चुकी है. इस हफ्ते अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम से तुम तक, वसुंधा, तुम से तुम तक और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज ने टॉप 10 शोज में अपनी जगह बना लिया है. हालांकि टॉप 5 शोज के बीच इस हफ्ते बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. तो फिर देर किस बात की... अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन शोज के बारे में बताएंगे जो कि टीआरपी में अपनी धाक जमाए हुए हैं.

2/8





क्योंकि सास भी कभी कभी बहू थी ने दी अनुपमा को पटखनी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस हफ्ते भी सीरियल अनुपमा को पछाड़ दिया है. इस बार तुलसी का ये शो नंबर वन पर जा बैठा है. तुलसी और मिहिर के झगड़े ने शो की रेटिंग को बढ़ा दिया है.

3/8





अनुपमा की हालत हुई खराब इस हफ्ते एक बार फिर से रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की नंबर वन की गद्दी छिन गई है. नंवर वन की गद्दी जाते ही सीरियल अनुपमा के फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

Advertisement

4/8





सीरियल उड़ने की आशा ने दिखाई टॉप 5 को आंख सीरियल उड़ने की आशा की रेटिंग लगातार कॉन्सटेंट बनी हुई है. स्याली की कहानी इतनी दिलचस्प हो चुकी है जिसकी वजह से ये शो नंबर 3 की पोजिशन पर आकर बैठ गया है.

5/8





तुम से तुम तक ने बनाई टॉप 5 में जगह इस हफ्ते सीरियल तुम से तुम तक ने 4 नंबर पर कब्जा कर लिया है. तुम से तुम तक जी टीवी के उन शोज में से एक है जिन्होंने आते ही टीवी टीआरपी में धमाल मचा दिया था. अब भी ये शो लोगों की पसंद बना हुआ है.

6/8





ये रिश्ता क्या कहलाता है के हौसले हुए पस्त 5000 एपिसोड का सफर पूरा करते ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाल खराब हो चुके हैं. टीआरपी में लगातार राजन शाही के इस शो की रेटिंग गिरती चली जा रही है.

Advertisement

7/8





सीरियल तारक मेहता का उल्टा ने भी मचाया धमाल सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार टॉप 10 में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. ये शो इस हफ्ते नंबर 6 से काम चला रहा है. शो में इस समय काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है.

8/8



