TV TRP: इन 7 बेवकूफियों के चलते मारा गया Naagin 7, Anupama और तुलसी ने मचाया तांडव

इन 7 बेवकूफियों के चलते मारा गया Naagin 7 प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' इस हफ्ते टीआरपी में धड़ाम जा गिरा है, इस हफ्ते इस शो की टीआरपी अचानक गिर गई है हाल ये है कि नागिन 7 को टॉप 5 में जगह ही नहीं मिली. हाल ये था कि ये शो लगातार टीआरपी में नंबर वन पर बना हुआ था. ये बात जानकर नागिन 7 के फैंस को भी सदमा लग गया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 'नागिन 7' किन कारणों के चलते टॉप 5 से बाहर हो गया है. इस रिपोर्ट में हम 'नागिन 7' की 7 ऐसी कमियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से इस शो की रेटिंग इतनी बुरी तरह से धराशाही हुई है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

अनंता और आर्यमान की दुश्मनी अनंता और आर्यमान की दुश्मनी पता नहीं कब प्यार में बदलेगी. जब जब अनंता आर्यमान के पास जाने की कोशिश करती है तब तब आर्यमान अपनी एक्स को याद करने बैठ जाता है. अरे हर सीजन में ऐसा नहीं करना चाहिए.

उलझ चुकी है नागिन 7 की कहानी अनंता जिस तरह से अपने ससुराल वालों को डील कर रही है, उसे कहानी को उलझा दिया है. जब भी अनंता बदला लेने निकलती है, लगता है कि ये सब हम पहले भी देख चुके हैं.

मजेदार नहीं लग रहा नागिन का प्लॉट नागिन 7 का प्लॉट भी अब लोगों को मजेदार नहीं लग रहा है. नागमणि के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं. अब ये नागमणि सबके लिए सिरदर्द बनती चली जा रही है. फैंस कहानी में कोई और मजेदार चीज नहीं देख पा रहे हैं.

आर्यमान की एक्स ने किया सत्यानाश आर्यमान की एक्स एक ड्रैगन है जिसके आने से कहानी में भूचाल आ गया है. इस हसीना के आते ही अनंता ने उससे जलना शुरू कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि जैसे नागिन की कहानी अब भागने लगी है.

नागिन से थी फैंस को बहुत उम्मीद नागिन 7 को फैंस से बहुत उम्मीदें थीं. हालांकि अब समय के साथ साथ नागिन 7 की कहानी बेकार होती चली जा रही है. फैंस को लगता है कि नागिन के थोड़े और दुश्मन बढ़ा देने चाहिए. कब तक एकता कपूर नेवले और ड्रैगन के सहारे कहानी को आगे बढ़ाएंगी.

कोई कामधाम नहीं कर रहे हैं नागिन 7 के विलेन नागिन 7 के विलेन हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं. हाल ये है कि नागिन 7 के विलेन्स के हाल पर ही अब हंसी आने लग गई है. यही वजह है जो लोग भी नागिन 7 में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

