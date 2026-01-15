New Shows: TV पर बैक टू बैक धमाका करेंगे ये 7 नए सीरियल्स, Naagin 7 को देंगे टक्कर; TRP में Anupama की करेंगे बत्ती गुल

1/8





the 50 (3) (1) Upcoming TV Show List: टीवी पर इन दिनों नागिन 7 का राज चल रहा है. ये सीरियल महज दो हफ्ते में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को कांटे की टक्कर दे रहा है और अब कहा जा रहा है कि ये सीरियल जल्द ही टीआरपी में पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन अब नागिन 7, अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को टक्कर देने के लिए टीवी पर नए शोज आने वाले हैं. टीवी पर मेकर्स ने एक के बाद एक नए शोज का ऐलान कर दिया है और आने वाले दिनों में रियलिटी शोज के साथ साथ कई डेली सोप भी शुरू होने वाले हैं, आइए आपको शोज के नाम बताते हैं.

2/8





डॉक्टर आरंभी बनेंगी ऐश्वर्या खरे कलर्स टीवी पर डॉक्टर आरंभी का ऐलान हो चुका है. इस सीरियल में ऐश्वर्या खरे लीड रोल निभाने वाली हैं. शो का प्रोमो सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक, ये सीरियल 27 जनवरी से टीवी पर ऑन एयर होगा.

3/8





मौनरागम् से धमाका करेंगी भाविका शर्मा इस लिस्ट में मौनरागम् का नाम भी शामिल है, जो कलर्स का नया सीरियल है. इस सीरियल से भाविका शर्मा कमबैक कर रही हैं. बता दें कि भाविका शर्मा आखिरी बार 'गुम है किसी के प्यार में' में नजर आई थी.

Advertisement

4/8





व्हील ऑफ फॉर्च्यून से अक्षय कुमार की नई पारी व्हील ऑफ फॉर्च्यून दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो है, जो अब भारत में भी शुरू होने वाला है. सोनी टीवी पर इस गेम शो का ऐलान हो गया है. दावा है कि इस शो को अक्षय कुमार होस्ट करने वाले हैं. रियलिटी शो कब से शुरू होगा? इस सवाल का जवाब अब तक मेकर्स ने नहीं दिया है.

5/8





भारत के सुपर फाउंडर्स होगा नया शो इंडिया में एक और बिजनेस शो शुरू हो रहा है. शार्क टैंक के बाद अब भारत के सुपर फाउंडर्स आ रहा है, जिसे सुनील शेट्टी लेकर आ रहे हैं. इस रियलिटी शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी पर आएगा.

6/8





द 50 से बिग बॉस को मिलेगी टक्कर द 50 लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है. इस शो को बिग बॉस की तरह ही दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन शो का लेवल काफी हाई किया जाएगा. इस शो में 50 लोगों को एक साथ लाया जाएगा और फिर ढेर सारा ड्रामा होगा.

Advertisement

7/8





ईशा सिंह का नया शो ईशा सिंह नागिन 7 को बाय बाय बोलने वाली हैं और ईशा के हाथ नया टीवी शो भी लग गया है. दावा है कि ईशा सिंह टीवी पर नए शो के साथ धमाका करने वाली है. दावा है कि ईशा के साथ विज्येंद्र कुमेरिया

8/8



