New Shows: TV पर बैक टू बैक धमाका करेंगे ये 7 नए सीरियल्स, Naagin 7 को देंगे टक्कर; TRP में Anupama की करेंगे बत्ती गुल

Upcoming TV Show List: टीवी पर इन दिनों नागिन 7 का राज चल रहा है. ये सीरियल महज दो हफ्ते में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को कांटे की टक्कर दे रहा है और अब कहा जा रहा है कि ये सीरियल जल्द ही टीआरपी में पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन अब नागिन 7, अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को टक्कर देने के लिए टीवी पर नए शोज आने वाले हैं. टीवी पर मेकर्स ने एक के बाद एक नए शोज का ऐलान कर दिया है और आने वाले दिनों में रियलिटी शोज के साथ साथ कई डेली सोप भी शुरू होने वाले हैं, आइए आपको शोज के नाम बताते हैं.