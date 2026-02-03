बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस पर फिदा था डायरेक्टर, हसीना ने किसी और से कर ली शादी, फिर 8 साल बाद...

एक्ट्रेस मना रहीं अपना जन्मदिन
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 4 फरवरी को 52 साल की हो जाएंगी. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. उर्मिला मातोंडकर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती का लोग दिल जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चर्चित डायरेक्टर भी उन अदाओं पर फिदा हो गया था और उनसे प्यार करने लगा था. लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने किसी और के साथ शादी कर ली थी. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनसे जुड़ी दिलचस्प जानते हैं.