बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस पर फिदा था डायरेक्टर, हसीना ने किसी और से कर ली शादी, फिर 8 साल बाद...

एक्ट्रेस मना रहीं अपना जन्मदिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 4 फरवरी को 52 साल की हो जाएंगी. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. उर्मिला मातोंडकर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती का लोग दिल जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चर्चित डायरेक्टर भी उन अदाओं पर फिदा हो गया था और उनसे प्यार करने लगा था. लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने किसी और के साथ शादी कर ली थी. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनसे जुड़ी दिलचस्प जानते हैं.

उर्मिला मातोंडकर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया करियर उर्मिला मातोंडकर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. उर्मिला मातोंडकर साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'नरसिम्हा' में लीड एक्ट्रेस पर नजर आईं.

उर्मिला मातोंडकर ने इस फिल्म से किया था डेब्यू उर्मिला मातोंडकर को अपनी डेब्यू फिल्म से पहचान नहीं मिली. उनकी फिल्म 'रंगीला' साल 1995 में आई. इस फिल्म उर्मिला मातोंडकर को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी.

उर्मिला मातोंडकर पर दिल हार बैठे थे राम गोपाल वर्मा उर्मिला मातोंडकर की फिल्म 'रंगीला' को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म से राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर पर दिल हार बैठे थे.

उर्मिला मातोंडकर ने दूसरे डायरेक्टर्स संग काम करना किया था बंद राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर पर अपनी कई मूवीज में काम करवाया है. यहां तक कि कहा जाता है कि उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म करने के चलते दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करने मना कर दिया था.

उर्मिला मातोंडकर ने रिजेक्ट किया राम गोपाल वर्मा का प्रपोजल उर्मिला मातोंडकर के ऐसा करने से उनके करियर पर भी फर्क पड़ा था. उर्मिला मातोंडकर को जब पता चला कि राम गोपाल वर्मा उनहें पसंद करते हैं तो उन्होंने उनके प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा के साथ नहीं की फिल्में उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करना बंद कर दी थी. उर्मिला मातोंडकर को ये भी पता चल गया था कि राम गोपाल वर्मा उनसे प्यार करने के चलते उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करते हैं.

