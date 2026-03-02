जंग में बुरी तरह फंसे ये कलाकार
US-Israel Iran War: अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ही पश्चिमी एशिया में तनाव का माहौल है. यूएस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के कई बड़े नेता मारे गए हैं. इस जंग पर पूरी दुनिया की नजर है. सोशल मीडिया पर बस इसी की चर्चा है, लेकिन भारत के कई बड़े कलाकार इस वक्त पश्चिम एशिया में है. बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकार दुबई में हैं और वहां पर फंस गए हैं. इस दौरान तमाम कलाकार ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए टेंशन वाले माहौल का जिक्र किया है. आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से कलाकार इस जंग के बीच फंस गए हैं.