पति संग विवाद के बीच 'वड़ापाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित ने मिस्ट्री मैन संग की शादी, फोटोज देख ट्रोलर्स ने बच्चे पर उठाया ये सवाल

चंद्रिका दीक्षित ने रातों रात की मिस्ट्री मैन से शादी Chandrika Dixit Marries Mystery Man: दिल्ली की मशहूर वड़ापाव गर्ल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर चंद्रिका दीक्षित की निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर चीटिंग का आरोप लगाया था और बदले में युगम ने भी चंद्रिका पर अपने रील पार्टनर संग अफेयर का आरोप लगाया था. युगम गेरा ने दावा किया था कि चंद्रिका का उनके ही रील पार्टनर के साथ संबंध हैं और अब इन आरोपों को चंद्रिका सच साबित करती दिख रही हैं. चंद्रिका दीक्षित ने अपने मिस्ट्री मैन संग शादी कर ली है, जो उनका रील पार्टनर है. उनकी मैरिड लुक में फोटोज भी सामने आ गई हैं.

लाल जोड़े में दुल्हान बनीं 'वड़ापाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित चंद्रिका दीक्षित ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह लाल जोड़े में दुल्हन बनी दिख रही हैं और उनके साथ उनके मिस्ट्री मैन खड़े हैं. चंद्रिका ने लाल रंग का सूट पहना है और माथे पर दुपट्टा लिया है. वहीं, चंद्रिका के पति दूल्हे की तरह सजे हैं.

चंद्रिका दीक्षित ने दूसरे पति के लिए किए 16 श्रृंगार चंद्रिका दीक्षित ने अपने लुक को काफी सिंपल रखने की कोशिश की हैं लेकिन उन्होंने अपने 16 श्रृंगार पूरे किए हैं. उन्होंने लाल जोड़े के साथ माथे पर बिंदी, मांग टीका और हाथों में लाल-लाल चूड़ियां पहनीं. फोटोज से लग रहा है कि वह अपनी दूसरी शादी से बेहद खुश दिख रही हैं.

दूसरे पति की आंखों में खोईं चंद्रिका दीक्षित इस तस्वीर में चंद्रिका दीक्षित अपने दूसरे पति की आंखों में खोई हुई हैं. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि चंद्रिका ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा है और उन्हें प्यार से निहार रही हैं. वहीं, दूल्हा कैमरे की ओर देखकर स्माइल कर रहा है.

चंद्रिका ने फोटोज के साथ लिखा खास कैप्शन चंद्रिका दीक्षित ने इन फोटोज के साथ खास कैप्शन दिया. उन्होंने फोटोज के साथ लिखा, 'फाइनली...' इसके साथ दो हार्ट इमोजी भी लगाए. इस कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

चंद्रिका दीक्षित की वेडिंग फोटोज पर लोगों के रिएक्शन चंद्रिका दीक्षित की वेडिंग फोटोज ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और इन पर लोग फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'फेमस होते ही सबसे पहले पति को छोड़ा... गुड.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सब कुछ स्क्रिप्टेड है. बधाई हो. अब हमें शादी का व्लॉग चाहिए.' इसके अलावा, एक यूजर ने लिखा, 'पहले पति के बच्चे का क्या हुआ.'

कौन हैं चंद्रिका दीक्षित का दूसरा पति बता दें कि चंद्रिका दीक्षित के पहले पति का नाम युगल है और दूसरा पति उनका रील पार्टनर रह चुका है. चंद्रिका ने इस शख्स के साथ ढेर सारी रील बनाई है. वह कई रील में शख्स के साथ मैरिड की तरह भी दिखी हैं.

