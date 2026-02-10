पति संग विवाद के बीच 'वड़ापाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित ने मिस्ट्री मैन संग की शादी, फोटोज देख ट्रोलर्स ने बच्चे पर उठाया ये सवाल

चंद्रिका दीक्षित ने रातों रात की मिस्ट्री मैन से शादी
Chandrika Dixit Marries Mystery Man: दिल्ली की मशहूर वड़ापाव गर्ल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर चंद्रिका दीक्षित की निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर चीटिंग का आरोप लगाया था और बदले में युगम ने भी चंद्रिका पर अपने रील पार्टनर संग अफेयर का आरोप लगाया था. युगम गेरा ने दावा किया था कि चंद्रिका का उनके ही रील पार्टनर के साथ संबंध हैं और अब इन आरोपों को चंद्रिका सच साबित करती दिख रही हैं. चंद्रिका दीक्षित ने अपने मिस्ट्री मैन संग शादी कर ली है, जो उनका रील पार्टनर है. उनकी मैरिड लुक में फोटोज भी सामने आ गई हैं.